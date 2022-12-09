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Нынешняя жена Павлика рассказала, чем закончился суд с его бывшей супругой

9 декабря 2022, 16:36
Супруга украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассказала, чем закончился суд с его бывшей женой Ларисой Созаевой.
Павлик, молодая жена
Виктор Павлик / коллаж фото УНИАН и Instagram

Нынешняя супруга украинского поп-певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, чем закончился суд по поводу квартиры с его бывшей супругой Ларисой Созаевой. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ровно год назад на всю страну прогремела новость о том, что мой муж выгоняет на улицу свою бывшую жену. И вот наконец эта история закончилась. Конечно, целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену. У меня есть документы, где указано, что у бывшей жены нет претензий к бывшему мужу. Риелтор сделал что-то нереальное, он продал часть квартиры во время войны", — говорит он.

Репяхова говорит, что часть квартиры уже была продана. И за счет этого удалось полностью закрыть кредит.

"Почему столько радости у всех у нас? Потому что этот кредит был взят 15 лет назад. Мой муж отнес туда более 500 тысяч долларов, а стоимость квартиры на сегодняшний день где-то 120 тысяч долларов. Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень нелепым. Я не могла смотреть на то, как мой муж каждый месяц относит в банк по 30−40−50 тысяч грн. просто ни за что", — поделилась она.

Репяхова

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине.

Ло того авторы хита "Вова, лупи их, блин", проект "МЮСЛИ UA" создали совместный трек с украинским блогером Василием Харизмой, в котором выразили восхищение британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.

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