Нынешняя жена Павлика рассказала, чем закончился суд с его бывшей супругой

Супруга украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассказала, чем закончился суд с его бывшей женой Ларисой Созаевой.

Виктор Павлик / коллаж фото УНИАН и Instagram

Нынешняя супруга украинского поп-певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, чем закончился суд по поводу квартиры с его бывшей супругой Ларисой Созаевой. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ровно год назад на всю страну прогремела новость о том, что мой муж выгоняет на улицу свою бывшую жену. И вот наконец эта история закончилась. Конечно, целью никогда не было выгонять бывшую жену на улицу, и сегодня эта квартира поделена, кредит закрыт, и часть квартиры переписана на бывшую жену. У меня есть документы, где указано, что у бывшей жены нет претензий к бывшему мужу. Риелтор сделал что-то нереальное, он продал часть квартиры во время войны", — говорит он.

Репяхова говорит, что часть квартиры уже была продана. И за счет этого удалось полностью закрыть кредит.

"Почему столько радости у всех у нас? Потому что этот кредит был взят 15 лет назад. Мой муж отнес туда более 500 тысяч долларов, а стоимость квартиры на сегодняшний день где-то 120 тысяч долларов. Там две квартиры, сделанные под одну. То есть это большая достаточно квартира. Этот кредит был очень нелепым. Я не могла смотреть на то, как мой муж каждый месяц относит в банк по 30−40−50 тысяч грн. просто ни за что", — поделилась она.

