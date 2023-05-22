Оля Полякова впервые серьезно рассказала про трещину в браке с мужем

Полякова и Буряковский пришли к новому кризису в отношениях, свое мнение о котором певица открыто обсуждает.

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Оля Полякова рассказала про проблемы в браке с Вадимом Буряковским / instagram.com/polyakovamusic

Брак украинской певицы Оли Поляковой и бизнесмена Вадима Буряковского время от времени становится предметом для сплетен и пересудов из-за большой разницы в возрасте - артистка младше супруга на 16 лет.

Эту проблему они научились переживать, и уже практически не обращают на нее внимание. Однако полномасштабная война расколола семью Поляковой и Буряковского куда сильнее.

Об этом певица заявила в эфире Сніданку з 1+1. Певица признается: за то время, что она с детьми жила за границей, отдельно от мужа, они отвыкли друг от друга. К тому же трагические события в стране неизбежно привели к переоценке ценностей. Из-за этого в браке Поляковой появились проблемы.

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"Будем чинить. Я понимаю, что это не только я. Многие жили в разлуке и многие отвыкли друг от друга. Надо привыкать, никто не остался прежним, никто не остался таким, каким был до этого. Все изменились, у всех изменились смыслы, у всех изменилась жизнь", - рассуждает певица.

Смотрите свежее интервью Оли Поляковой для Сніданку з 1+1 про проблемы в отношениях с мужем:

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