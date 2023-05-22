"Сошел с ума": Васильева набросилась на Сан Саныча из "Сватов" из-за Украины

Актриса Татьяна Васильева поддерживает войну в отличие от своего коллеги Александра Феклистова.

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Татьяна Васильева, Александр Феклистов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российский актер Александр Феклистов, который заявлял, что россияне испытывают огромный стыд из-за вторжения РФ в Украину, якобы сошел с ума.

По крайней мере так считает актриса Татьяна Васильева, которая выступает в поддержку войны.

По ее словам, осуждение войны является признаком сумасшествия.

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"Я не знаю, уехал он или не уехал. Он сошел с ума, просто-напросто. Я могу это объяснить только каким-то помешательством. Я не знаю, он такой тихий-мирный человек, очень хороший актер. Мы много с ним играли. Какой-то он русский такой. Какая-то дача там, рыбалка… Я это могу только объяснить помешательством. Он тоже заявляет, что мы агрессоры... И что весь мир против нас", - заявила Васильева.

Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать Гвоздь сезона, но смотреть им пришлось антрепризу Женихи, в которой также играет Кравченко.

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