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"Хочешь убить моих детей": звезда "Сватов" обратилась к Зеленскому

16 марта 2023, 13:24
Она пришла на программу слабослышащего пропагандиста Бориса Корчевникова, где принялась анализировать, каким был Зеленский.
Олеся Железняк
Олеся Железняк / ruskino.ru

Звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, которая открыто поддерживает террориста Путина, убийства мирных граждан Украины, а также его захватнические амбиции, неожиданно высказалась в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Она пришла на программу слабослышащего пропагандиста Бориса Корчевникова, где принялась анализировать, каким был Зеленский.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

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Железняк также рассказала о своих родственниках из Украины, которые по ее мнению "одурманены". "Брат мой двоюродный Саша, с которым мы сейчас не общаемся, одурманен и считает, что одурманена я. Его папа дошел до Берлина, вся его грудь была в орденах. Саша не слышит. А сейчас мы и не говорим даже…", — добавила путинистка Железняк.

Напомним, ранее Олеся Железняк, которая сиграла Ларису Буханкину, снова обратилась к украинской актрисе Анне Кошмал, сыгравшую Женю Ковалеву.

Как заявила Железняк в пропагандистской программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", она решила доказать, что совсем не злится на Кошмал, которая разорвала отношения с людьми, поддерживающими войну и убийства мирных украинцев. "Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен – это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя очень жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", – бредит путинистка.

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