"Убийц выпускает": Валюха из Сватов гневно высказалась о Зеленском

По словам путинистки, она не хочет лезть в политику, но нынешняя обстановка в мире вынуждает делать это.

Татьяна Кравченко / кадр из сериала Сваты, president.gov.ua

Актриса сериала Сваты Татьяна Кравченко, которая играла Валюху, резко начала высказываться об украинцах. С начала масштабного вторжения войск России в Украине она начала поддерживать диктатора Путина.

Не секрет, что Кравченко работала на одной съемочной площадке с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам актрисы, Зеленский был неплохим человеком.

"Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг… такая ненависть. Единственное, я не считала его артистом. Он вел шоу, да, весело, легко, а то, что он снимал себя — не знаю. Ну хорошо, никто не против. Теперь запрещает в Украине говорить на русском, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это от того, что он президентом стал?! И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", - заявила Кравченко в программе российского пропагандиста Бориса Корчевникова.

По словам путинистки, она не хочет лезть в политику, но нынешняя обстановка в мире вынуждает ее делать это.

"Это не сейчас началось, уже давно. Что им всем надо? Властвовать?! У себя бы разобрались!", - отметила Кравченко.

Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать Гвоздь сезона, но смотреть им пришлось антрепризу Женихи, в которой также играет Кравченко.

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