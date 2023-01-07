Пропавшая "Валюха" из "Сватов" вышла на связь: что случилось

Актриса, похоже, сильно расстроилась из-за смерти своего коллеги.

Сваты / 1+1

Как недавно стало известно, в России пропала уроженка Донецка, актриса Татьяна Кравченко, которая наиболее известна своей ролью Валюхи в сериале украинского производства "Сваты".

4 января Кравченко должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, однако в театр так и не явилась. Теперь же, по информации Стархит, актриса внезапно нашлась. Как пояснили изданию в Ленкоме, где служит Кравченко, дозвониться до нее им удалось.

"С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле "Женитьба", а 17 января выйдет на сцену в постановке "Под одной крышей". Что касается инцидента с ее исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даем", — сказали в пресс-службе театра.

Между тем, некоторые телеграмм-каналы написали, что актриса ушла в запой. По слухам, Кравченко могла расстроить смерть бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, ведь они были давними знакомыми. Возможно, актриса перенесла эмоциональное потрясение после сообщений о кончине друга.

Напомним, ранее стало известно о том, что в РФ пропала без вести скандальная российская актриса Татьяна Кравченко, которая наиболее известна своей ролью Валюхи в сериале "Сваты".

Актриса в среду, 4 января, должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, однако в театр так и не явилась. Об этой ситуации рассказал в Instagram ее коллега Стас Садальский, который также играет в этом спектакле.

"Утро подарило форс-мажор в виде Кравченко, которая не приехала на спектакль. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы – самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро", – написал Садальский.

Ранее российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко якобы поддержала Россию в зверском нападении на Украину.

Напомним, Валюха из "Сватов" оскорбила украинскую актрису и также звезду этого сериала Анну Кошмал. Она назвала ее "подлой" и сказала, будто бы Кошмал "должна быть ей благодарна за совместную работу и банальную человеческую вежливость".

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