В России пропала без вести Валюха из "Сватов" Татьяна Кравченко

Она не пришла на спектакль, в котором должна была играть. Коллеги и знакомые до сих пор никак не могут с ней связаться.

В России пропала без вести актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты"/ Instagram

В РФ пропала без вести скандальная российская актриса Татьяна Кравченко, которая наиболее известна своей ролью Валюхи в сериале "Сваты".

Актриса в среду, 4 января, должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, однако в театр так и не явилась. Об этой ситуации рассказал в Instagram ее коллега Стас Садальский, который также играет в этом спектакле.

"Утро подарило форс-мажор в виде Кравченко, которая не приехала на спектакль. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы – самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро", – написал Садальский.

Он намекнул, что у актрисы есть проблемы с алкоголем.

С тех пор, как Кравченко не явилась на спектакль, с ней никто до сих пор не смог связаться. И сама она на связь также не выходила.

Напомним, Татьяна Кравченко, которая родилась в Донецке, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину молчит о войне. При этом она спокойно продолжает жить и работать в стране-агрессоре России.

С 2015 года актрисе был запрещен въезд в Украину из-за поддержки незаконной аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса.

Ранее российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко якобы поддержала Россию в зверском нападении на Украину.

Напомним, Валюха из "Сватов" оскорбила украинскую актрису и также звезду этого сериала Анну Кошмал. Она назвала ее "подлой" и сказала, будто бы Кошмал "должна быть ей благодарна за совместную работу и банальную человеческую вежливость".

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