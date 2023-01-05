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Умерла участница Голосу країни Екатерина Давиденко - сестра назвала настоящую причину смерти певицы

5 января 2023, 14:55
Семья воспитанницы Святослава Вакарчука опровергла распространившуюся в СМИ версию про популярную болезнь.
Екатерина Давиденко, Святослав Вакарчук
Екатерина Давиденко и Святослав Вакарчук на "встрече выпускников" Голосу країни / instagram.com/zebra_davidenko

Вчера украинский певец и Народный артист Украины Иво Бобул сообщил трагическую новость - в 28 лет умерла украинская певица и участница 4 сезона музыкального проекта Голос країни (в составе команды Святослава Вакарчука) Екатерина Давиденко.

Предварительной причиной смерти артистки СМИ назвали пневмонию. Однако этот диагноз опровергла сестра Екатерины.

В комментариях под одним из последних фото певицы в Instagram, на котором она позировал со своим возлюбленным, родственница Давиденко сообщила настоящую причину смерти.

Екатерина Давиденко умерла от тромбоэмболии легочной артерии. Девятилетняя дочь артистки осталась сиротой.

"Это пишет сестра Кати… Вы что присутствовали при этом всем и знаете причину ее смерти? Нет. Так попрошу пожалуйста не выдумывать ничего!!! Причина смерти- Тромбоэмболия лёгочной артерии!!!" - сообщила сестра певицы.

Екатерина Давиденко умерла
Екатерина Давиденко умерла от тромбоэмболии легочной артерии / instagram.com/zebra_davidenko

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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