Умерла участница Голосу країни Екатерина Давиденко - сестра назвала настоящую причину смерти певицы

Вчера украинский певец и Народный артист Украины Иво Бобул сообщил трагическую новость - в 28 лет умерла украинская певица и участница 4 сезона музыкального проекта Голос країни (в составе команды Святослава Вакарчука) Екатерина Давиденко.
Предварительной причиной смерти артистки СМИ назвали пневмонию. Однако этот диагноз опровергла сестра Екатерины.
В комментариях под одним из последних фото певицы в Instagram, на котором она позировал со своим возлюбленным, родственница Давиденко сообщила настоящую причину смерти.
Екатерина Давиденко умерла от тромбоэмболии легочной артерии. Девятилетняя дочь артистки осталась сиротой.
"Это пишет сестра Кати… Вы что присутствовали при этом всем и знаете причину ее смерти? Нет. Так попрошу пожалуйста не выдумывать ничего!!! Причина смерти- Тромбоэмболия лёгочной артерии!!!" - сообщила сестра певицы.
Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.
Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.
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