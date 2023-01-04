Умерла участница музыкального проекта Голос країни - крошка-дочь осталась сиротой

Осиротела большая семья музыкального проекта Голос країни - в возрасте 28 лет умерла украинская певица Екатерина Давиденко.
Об этом сообщил певец и Народный артист Украины Иво Бобул на своей странице в Facebook. "Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии, – Екатерина Давыденко", - пишет певец.
В Instagram Екатерины поклонники рассказали, что ее жизнь забрала пневмония. Без матери осталась девятилетняя дочь по имени Мария.
Екатерина Давиденко принимала участие в 4 сезоне музыкального проекта Голос країни (2014 год). Тогда она стала воспитанницей команды звездного тренера Святослава Вакарчука. На слепых прослушиваниях артистка исполнила Virtual Insanity британской группы Jamiroquai.
Ранее стало известно о смерти Сергея Кузнецова - композитор, поэт-песенник и создатель группы Ласковый май скончался в возрасте 58 лет, всего через несколько месяцев после смерти Юры Шатунова.
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