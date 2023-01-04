Умерла участница музыкального проекта Голос країни - крошка-дочь осталась сиротой

Екатерина Давиденко "сгорела" от известной болезни.

Умерла Екатерина Давиденко - певица и участница 4 сезона шоу Голос країни / instagram.com/zebra_davidenko, pixabay.com

Осиротела большая семья музыкального проекта Голос країни - в возрасте 28 лет умерла украинская певица Екатерина Давиденко.

Об этом сообщил певец и Народный артист Украины Иво Бобул на своей странице в Facebook. "Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии, – Екатерина Давыденко", - пишет певец.

В Instagram Екатерины поклонники рассказали, что ее жизнь забрала пневмония. Без матери осталась девятилетняя дочь по имени Мария.

Екатерина Давиденко принимала участие в 4 сезоне музыкального проекта Голос країни (2014 год). Тогда она стала воспитанницей команды звездного тренера Святослава Вакарчука. На слепых прослушиваниях артистка исполнила Virtual Insanity британской группы Jamiroquai.

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