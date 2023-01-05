Украинофоб Михалков попал в больницу, состояние тяжелое

Известно, что Никита Михалков пребывает в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

Никита Михалков / Скриншот видео с youtube.com

Режиссер и ярый украинофоб Никита Михалков находится в тяжелом состоянии, у него коронавирус, осложненный пневмонией.

По информации росСМИ, изначально Михалкова госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

Известно, что Михалков пребывает в тяжелом состоянии.

Напомним, российский режиссер и ненавистник Украины, приверженец убийств мирного населения Никита Михалков высказался о своей извращенной любви к Украине.

В частности, режиссер, который попал под санкции ЕС и больше не сможет посещать свою роскошную виллу в Италии, пояснил почему по его мнению, его пытаются изолировать от нормальной жизни и адекватного мира.

Также мы писали, что ранее вступил в силу девятый пакет санкций против России, которая ведет жестокую войну против Украины, в который попали 150 физических и юридических лиц.

Наконец, среди них оказался российский режиссер-путинист Никита Михалков. Теперь он не увидит свою виллу в Тоскане. Поместье режиссера близ городка Татти в провинции Гроссето вместе с виноградниками занимает площадь несколько десятков гектаров.

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