Живет месяцами, обожает клиники: "путинисту" Михалкову планируют закрыть въезд в его любимую Италию

У путинского прихвостня могут отобрать возможность ездить на такой ненавистный ему Запад.

Никита Михалков / Instagram

Российскому режиссеру Никите Михалкову, который является одним из наиболее активных приверженцев нападения России на Украину, грозят санкции ЕС.

Так, ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, пропагандистов Бориса Корчевникова и Марины Ким, блогера Гоблина (Пучков) и певца Григория Лепса. Кроме того, "сливные бачки" - НТВ, Россию-1 и Рен-ТВ планируют лишить лицензии на вещание в Евросоюзе, пишет EUobserver.

Издание утверждает, что, например, Корчевников, публикует комментарии в социальных сетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом" и в чёрный список он попадёт за это.

Российские пропагандистские СМИ виновны в "серьёзном искажении и манипулировании фактами", чтобы оправдать жестокую войну в Украине и дестабилизировать страны Евросоюза.

Михалкову, по информации канала "Антиглянец", будет "неприятно". Ведь он не просто очень любит клинику Sha под Аликанте, не просто ценит тамошнюю тишину и детокс-меню, он купил там дорогостоящую резиденцию, где живет месяцами. Более того, у него там свои виноградники, которые, судя по всему, скоро будут национализированы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Никите Михалкову нездоровится у себя в имении. Стало также известно о том, что режиссер приостановил работу над своей последней кинолентой.

"Он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то может быть будет дальше, но пока об этом разговора нет", — поделился свежими новостями композитор, автор главных советских кинохитов Эдуард Артемьев.

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