"Путинист" Михалков приостановил работу из-за болезнии

Никита Михалков / Instagram

Российский режиссер и путинист, скандальный Никита Михалков, оказывается, болен.

Как сообщает пропагандистское медиа Газета.ру, у Никите Михалкову нездоровится у себя в имении. Стало также известно о том, что режиссер приостановил работу над своей последней кинолентой.

"Он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то может быть будет дальше, но пока об этом разговора нет", — поделился свежими новостями композитор, автор главных советских кинохитов Эдуард Артемьев.

Между тем, путинист, активно поддерживающий войну в Украине, решил продолжать работать с театром.

Напомним, ранее Михалков не упустил возможность "укусить" певицу Аллу Пугачеву, намекнув в своем шоу, что она - женщина легкого поведения.

Конфликт между режиссером-рашистом и Примадонной, которая поддерживает антивоенную позицию мужа, комика Максима Галкина, разгорелся после того, как Пугачева на своей странице в Instagram обвинила Михалкова в бесчеловечности за его политические убеждения.

Сделала она это с помощью фильма Раба любви, в котором главная героиня называет своих преследователей зверями, проклятыми их потомками. Иронично, но режиссером этого фильма выступает сам Михалков.

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