"Куда делся человек Михалков": Пугачева обратилась к путинисту-режиссеру

Алла Пугачева / скриншот

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась из России и отвезла своих детей - Лизу и Гарри в школу, обратилась к популярному российскому режиссеру, разжигателю войны против Украины, Никите Михалкову.

На своей странице в Instagram, Пугачева опубликовала фрагмент фильма "Раба Любви", где главную роль сыграла советская актриса Елена Соловей.

"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - обратилась она к путинскому прихвостню.

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Фоловеры Пугачевой принялись расхваливать пост Пугачевой.

"Взялись за бесов…", - написала Даша Астафьева.

"Лучшая! История это запомнит", "Совершенно верно, Алла, я тоже задаю себе этот вопрос куда же все делись, ведь было же по-другому", "Как же это актуально", - написали они.

Напомним, ранее композитор Игорь Николаев рассказал, что его близкая подруга, певица Алла Пугачева подорвала свое здоровье на проекте "Фабрика звезд – 5".

Бывший муж Наташи Королевой признал, что часто заходил к своей "любимой" Алле Борисовне.

"Мне было, к кому приходить на "Фабрику звезд – 5". Там была моя любимая Алла Борисовна. Она тоже очень много энергии и жизни там оставила. Я помню, что она очень сильно переживала", - поделился композитор.

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