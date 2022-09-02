"Куда делся человек Михалков": Пугачева обратилась к путинисту-режиссеру

Алла Борисовна постепенно высказывается в отношении людей, которые поддерживают войну в Украине.
Российская певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась из России и отвезла своих детей - Лизу и Гарри в школу, обратилась к популярному российскому режиссеру, разжигателю войны против Украины, Никите Михалкову.
На своей странице в Instagram, Пугачева опубликовала фрагмент фильма "Раба Любви", где главную роль сыграла советская актриса Елена Соловей.
"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - обратилась она к путинскому прихвостню.
Фоловеры Пугачевой принялись расхваливать пост Пугачевой.
"Взялись за бесов…", - написала Даша Астафьева.
"Лучшая! История это запомнит", "Совершенно верно, Алла, я тоже задаю себе этот вопрос куда же все делись, ведь было же по-другому", "Как же это актуально", - написали они.
Напомним, ранее композитор Игорь Николаев рассказал, что его близкая подруга, певица Алла Пугачева подорвала свое здоровье на проекте "Фабрика звезд – 5".
Бывший муж Наташи Королевой признал, что часто заходил к своей "любимой" Алле Борисовне.
"Мне было, к кому приходить на "Фабрику звезд – 5". Там была моя любимая Алла Борисовна. Она тоже очень много энергии и жизни там оставила. Я помню, что она очень сильно переживала", - поделился композитор.
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