"Моя любимая Алла Борисовна": Николаев вспомнил, как ходил в гости к Пугачевой

Николаев вспомнил, как ходил в гости к Пугачевой / скриншот

Композитор Игорь Николаев рассказал, что его близкая подруга, певица Алла Пугачева подорвала свое здоровье на проекте "Фабрика звезд – 5".

Бывший муж Наташи Королевой признал, что часто заходил к своей "любимой" Алле Боросовне.

"Мне было, к кому приходить на "Фабрику звезд – 5". Там была моя любимая Алла Борисовна. Она тоже очень много энергии и жизни там оставила. Я помню, что она очень сильно переживала", - поделился композитор.

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По его словам, Примадонна тогда выкладывалась по максимуму, что сказалось на ее здоровье.

Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Она уже рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения из Израиля.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала певица.

Она призналась, что в России находится якобы уже не первый день. Также Пугачева заверила, что её дети 1 сентября пойдут в школу.

Также мы писали, что нынешний муж Наташи Королевой, которая "не замечает" войны на родине, заметно сдал и стал похож на ее бывшую любовь - Игоря Николаева. В Сети сравнивают внешность Тарзана и композитора.

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