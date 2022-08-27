Пугачева рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения

Алла Пугачева вернулась в Москву / Скриншот

Известная российская певица и жена юмориста Максима Галкина, который открыто осуждает действия России и убийства мирных граждан Украины, Алла Пугачева вернулась в Россию. Она уже рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения из Израиля. Об єтом сообщают росСМИ.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала певица.

Она призналась, что в России находится якобы уже не первый день. Также Пугачева заверила, что её дети 1 сентября пойдут в школу.

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Напомним, ранее российский комик и шоумен Максим Галкин в 2001 году начал встречаться с певицей Аллой Пугачевой. В 2005 году они съехались, в 2011 - поженились. Большая разница в возрасте (Примадонна старше мужа на 27 лет) и ее зрелые годы не помешали паре завести детей.

При помощи суррогатной матери в 2013 году появились двойняшки Лиза и Гарри. На момент их рождения Пугачевой уже было 64 года, а Галкину - 37. Артистка заморозила яйцеклетки 12-ю годами ранее.

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