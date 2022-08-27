Алла Пугачева вернулась в Россию и попала на видео

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Российская певица и супруга юмориста Максима Галкина, который открыто осуждает действия России и убийства мирных граждан Украины Алла Пугачева вернулась в Россию.

По разным Телеграмм-каналам появилось видео, где Примадонна выходит из машины, открывая дверь с ноги. Тому, кто ее снимает, она говорит: "Я давно хотела, просто никак не могла собраться".

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Певица выглядит свежо и ухожено. Она в прекрасном настроении, видимо приехала закрывать накопившиеся за время ее отъезда дела.

Напомним, ранее российский комик и шоумен Максим Галкин в 2001 году начал встречаться с певицей Аллой Пугачевой. В 2005 году они съехались, в 2011 - поженились. Большая разница в возрасте (Примадонна старше мужа на 27 лет) и ее зрелые годы не помешали паре завести детей.

При помощи суррогатной матери в 2013 году появились двойняшки Лиза и Гарри. На момент их рождения Пугачевой уже было 64 года, а Галкину - 37. Артистка заморозила яйцеклетки 12-ю годами ранее.

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