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"Вечная память": Николаев заявил о тяжелой утрате, показав фото с Крутым

19 августа 2022, 19:07

Музыкант Игорь Николаев показал архивный кадр со своими друзьями.

Игорь Николаев, Игорь Крутой
Игорь Николаев, Игорь Крутой / скриншот

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который упорно "не замечает" войны в Украине, скорбит о близком друге.

На своей страничке в Instagram он опубликовал раритетное фото, на котором он запечатлён вместе с Игорем Крутым и Муслимом Магомаевым.

Несколько дней назад певцу азербайджанского происхождения могло бы исполнится 80 лет, но до юбилея он не дожил 14 лет.

"Муслиму Магомаеву - 80. Я запомнил его остроумным, обаятельнейшим человеком, а главное - Большим Музыкантом по состоянию души. Невероятно тактичным, при этом сила воздействия его личности на людей просто зашкаливала! В 60-е годы у моей мамы на рабочем столе под стеклом были две фотографии: моя и Магомаева, и папа полушутя-полусерьёзно спрашивал: - А где же я?) Вечная память и папе, и Муслиму", - написал Николаев в подписи к фото.

Муслим Магомаев, Игорь Николаев, Игорь Крутой
Муслим Магомаев, Игорь Николаев, Игорь Крутой / скриншот

Напомним, ранее стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) решил высказаться об "убогом Западе" после того, как его публично унизила мама Наташи Королевой. Обиженный тещей Глушко рассказал, как "загнивает" мир вокруг России.

Также мы писали, что российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, сейчас находится на отдыхе в Монако.

Но полноценно отдохнуть ему там не удалось - среди белого дня на улице жители города обложили его матами за пророссийскую позицию.

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Игорь Крутой Игорь Николаев
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