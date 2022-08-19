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"Стыдно в глаза посмотреть?": украинцы отчихвостили Киркорова в Монако

19 августа 2022, 14:19

Путинский певец уже второй раз за последнее время попадает в подобную ситуацию.

Филипп Киркоров
Украинцы отчихвостили Киркорова в Монако / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, сейчас находится на отдыхе в Монако.

Но полноценно отдохнуть ему там не удалось - среди белого дня на улице жители города обложили его матами за пророссийскую позицию.

Прохожий, увидев Киркорова, последовал за ним с телефоном в руках. Он спросил у путиниста: "чей Крым?" Но артист никак не отреагировал, он продолжил не спеша идти.

Мужчина также сказал Киркорову ехать в его "Засранск" и отдыхать там, а в Монако ему делать нечего: "пока в Украине детей губят, ты в Монако отдыхаешь?".

Затем к мужчине присоединилась женщина, назвав певца крысой. Она предложила показать ему мальчика из Украины, пострадавшего из-за войны, но и на это Киркоров не отреагировал.

Напомним, ранее путинскому певцу Филиппу Киркорову испортили отдых в США. Совсем недавно Киркоров спешно покинул Россию и отправился в Лас-Вагес.

Там в одном из ресторанов ему напомнили, что диктатор Владимир Путин и его вояки продолжают террор в Украине и убивать мирных граждан.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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Монако война в Украине Филипп Киркоров
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