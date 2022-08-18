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"Пугачева все это понимала": всплыли любовные похождения Киркорова по мужикам

18 августа 2022, 19:04

В Сети даже появились фото развлечений певца.

Алла Пугачева, Филипп Киркоров
Алла Пугачева, Филипп Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну против Украины изменял своей бывшей жене Алле Пугачевой с мужчинами.

Блогер Рустам Солнце заявил, что исполнитель в свое время прибегал к услугам эскорта мужского пола, в то время как клялся в любви Примадонне.

"Любовь на всю твою жизнь? Понятно. Но при этом ты пользуешься услугами проституток мужского пола, таская их по всем морям и океанам. Попадаешь на фото русских зевак, которые находятся там же с тобой на курортах. И это не мешает тебе объясняться в любви Пугачевой", - высказался Солнцев.

Также он отметил, что скандальные фото с любовниками Киркорова были слиты в Сеть и появлялись на обложках.

"Пугачева все это, думаю, про Киркорова понимала", - заключил Солнцев.

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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