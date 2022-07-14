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"Жениться он мог и на Стоцкой, и на Лорак": добработница Киркорова ошеломила признанием

14 июля 2022, 11:52

Женщина решила поворошить "грязное белье" певца.

Киркоров, Лорак
Добработница Киркорова ошеломила признанием / скриншот

Домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

"Аллу, во-первых, забыть невозможно. Ее никто не забудет: ни я, ни он. И никто другой! Потому что таких, как Алла, у нас больше нет и не будет. А жениться Филипп, может быть, лет через 10 только, на мне. Шучу, конечно. Он такой красавец! У него могли быть Анастасия Стоцкая, Ани Лорак и другие красотки… Ну зачем ему я? Хотя у меня с ним была очень счастливая жизнь!", - поделилась Люся в комментарии российским журналистам.

Ранее российская скандальная журналистка Алена Жигалова рассказала, что Ани Лорак, которая продолжает тусоваться по вечеринкам, не хотела, чтобы ее заметили на праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова.

Читайте такжеВ России рассказали, что будет с элитной недвижимостью Лорак, Брежневой и ЛободыПозже украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в россии, а также ни словом не обмолвилась о войне в Украине и убийствах украинских женщин и детей российской армией, после вечеринки у Киркорова, засветилась на корпоративе.

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