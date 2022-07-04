"Осталась с нами": Лорак в нелепом наряде выступила на корпоративе, порадовав россиян своей позицией

Ани Лорак выступает на российских мероприятиях/ instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в россии, а также ни словом не обмолвилась о войне в Украине и убийствах украинских женщин и детей российской армией, после вечеринки у Киркорова, засветилась на корпоративе.

Ролик с ее выступлением появился на фан-странице певицы в Instagram.

Ани Лорак / Instagram

Фанаты певицы заметили, что у нее не совсем тот наряд, который бы выгодно подчеркивал ее фигуру. "Что за вид", "Кто ее стилист", "Наряд классный, но это не ее", - пишут они.

Кроме того, ее российские фанаты активно благодарят Лорак за то, что та "осталась" с ними. "Каролиночка, солнышко Наше. Я рада что осталась с Нами", - хвалят они предательницу своей родины.

Напомним, ранее певица засветилась на вечеринке, посвященной старшему сыну Филиппа Киркорова, который недавно встал на защиту своего друга Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.