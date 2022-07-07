Стало известно, почему Лорак пошла на вечеринку Киркорова, но пряталась

Ани Лорак погуляла на вечеринке Киркорова / Фотот facebook.com/AniLorak

Российская скандальная журналистка Алена Жигалова рассказала, что Ани Лорак, которая молчит о войне россии в Украине, но продолжает тусоваться по вечеринкам, не хотела, чтобы ее заметили на праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова.

Как рассказала она в своей программе "Алена, блин", Лорак держалась обособленно и старалась не попадаться в объективы камер. Впрочем, кое-кто из гостей все таки сфотографировал звезду.

Журналистка стала оправдывать звезду, которая во время войны развлекается. Мол, София, дочь Лорак - лучшая подруга Мартина Киркорова. "Что же ей, самой надо было прийти на праздник", - недоумевает журналистка.

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Ранее скандальная журналистка советовала Лорак, которая недавно посетила торжество сына Киркорова, возвращаться. "Когда я сидела с ней и общалась, я ей об этом и говорила. О том, что пора возвращаться и, желательно, с какими-нибудь новыми хитами… Каролину ждем с новым хитом", — сообщила Жигалова.