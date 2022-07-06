Российская журналистка рассказала, с чем Лорак должна вернуться в РФ

Ани Лорак рекомендуют записать новый хит/ instagram.com/anilorak/

Скандальная российская журналистка Алена Жигалова, которая славится скандалами и разоблачениями, в частности она уличила в изменах Агутина рассказала, когда певица Ани Лорак вернется на сцену.

По информации Solenka.info, скандальная журналистка советовала Лорак, которая недавно посетила торжество сына Киркорова, возвращаться. "Когда я сидела с ней и общалась, я ей об этом и говорила. О том, что пора возвращаться и, желательно, с какими-нибудь новыми хитами… Каролину ждем с новым хитом", — сообщила Жигалова.

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Напомним, ранее Лорак увидели на корпоративе в нелепом платье и с изменившейся фигурой.