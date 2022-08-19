Тарзан прервал молчание после унижения от матери Королевой Людмилы Порывай / скриншот

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) решил высказаться об "убогом Западе" после того, как его публично унизила мама Наташи Королевой.

Обиженный тещей Глушко на своей страничке в Instagram рассказал, как "загнивает" мир вокруг России.

По его словам, американцы и европейцы якобы потеряли разум в борьбе за права секс-меньшинств и экологию.

"Грешно, конечно, смеяться над убогими. Но я не могу пройти мимо последних новостей европейских. То, что у них там с гендерными делами давно все плохо, — это всем уже давно известный факт. Говорят, там сейчас хотят узаконить секс с животными. Аккуратно, кто туда с личной собачкой собирается ехать. А то где-нибудь ее там могут чпокнуть, какой-нибудь товарищ, и все будет в порядке. Про то, что жрать жуков и прочую дребедень и то, что в это вписался Голливуд, что они с довольными лицами пожирают тараканов и призывают к этому, - это, конечно, уже край", - фантазировал Тарзан.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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