Копия бывшего Королевой: Тарзана начали путать с Николаевым

Наташа Королева / скриншот

Нынешний муж Наташи Королевой, которая "не замечает" войны на родине, заметно сдал и стал похож на ее бывшую любовь - Игоря Николаева.

В Сети сравнивают внешность Тарзана и композитора. Одинаковые прически мужчин, светлые шевелюры украшают головы обоих артистов. Вот только роскошные волосы Тарзана с годами поредели и поседели, и теперь действительно выглядят пародией на коронную прическу Николаева.

Тарзан, Игорь Николаев / соцсети

Поклонники рашиста Тарзана поражаются его сходством с Николаевым.

Видео дня

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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