"Звериное бендеровское отношение в любимой Украине": Михалков окончательно "слетел" с катушек, говоря о санкциях ЕС

Режиссер своим ртом смеет произносить слова "любимая Украина", наслаждаясь при этом обстрелами.

Никита Михалков / Instagram

Российский режиссер и ненавистник Украины, приверженец убийств мирного населения Никита Михалков высказался о своей извращенной любви к Украине.

В частности, режиссер, который попал под санкции ЕС и больше не сможет посещать свою роскошную виллу в Италии, пояснил агентству ТАСС, почему по его мнению, его пытаются изолировать от нормальной жизни и адекватного мира. По мнению Михалкова, она подпал под санкции Европейского союза из-за своих высказываний о "возрождающемся нацизме в Украине".

"За что я попал под санкции? Я - русский художник, режиссер, актер, сценарист, драматург и продюсер. Я попал под санкции за то, что я у себя на родине, у себя дома, 10 лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине, о зверином бандеровском отношении к людям. Об этом я говорил", - сказал сумасшедший режиссер.

Михалков также считает, что санкции подтверждают его слова. "За то, что я предупреждал, говорил и говорю о том, что в Украине возродился нацизм, фашизм, меня подвергают санкциям. Кто может за это подвергнуть санкциям? Тот, кто поддерживает нацизм и фашизм. Когда тебя за это подвергают санкциям, значит, ты все делаешь правильно", - сказал он.

Напомним, ранее вступил в силу девятый пакет санкций против России, которая ведет жестокую войну против Украины, в который попали 150 физических и юридических лиц.

Наконец, среди них оказался российский режиссер-путинист Никита Михалков, певец Григорий Лепс, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким и другие.

Теперь Никита Михалков не увидит свою виллу в Тоскане. Поместье режиссера близ городка Татти в провинции Гроссето вместе с виноградниками занимает площадь несколько десятков гектаров.

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