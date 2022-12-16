Михалков попал под санкции ЕС и теперь не увидит свою виллу в Италии

Надеемся, что Италия национализирует виллу "путиниста" в Италии в пользу украинских беженцев.

Никита Михалков / Instagram

Вступил в силу девятый пакет санкций против России, которая ведет жестокую войну против Украины, в который попали 150 физических и юридических лиц.

Наконец, среди них оказался российский режиссер-путинист Никита Михалков, певец Григорий Лепс, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким и другие.

Теперь Никита Михалков не увидит свою виллу в Тоскане. Поместье режиссера близ городка Татти в провинции Гроссето вместе с виноградниками занимает площадь несколько десятков гектаров, пишет телеграмм-канал "Не Малахов".

Фото Не Малахов

Корчевников угодил в санкционные списки из-за того, что считает Европу и Запад безбожием, а Михалкова внесли туда за политические высказывания на своем канале.

Но Никита Сергеевич даже рад такому исходу: "Ну я прям горд, что наш с вами "Бесогон" смотрят все".

Напомним, ранее накануне решения ЕС стало известно о том, что Никите Михалкову, который является одним из наиболее активных приверженцев нападения России на Украину, грозят санкции ЕС.

Так, ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, пропагандистов Бориса Корчевникова и Марины Ким, блогера Гоблина (Пучков) и певца Григория Лепса. Кроме того, "сливные бачки" - НТВ, Россию-1 и Рен-ТВ планируют лишить лицензии на вещание в Евросоюзе.

Издание утверждает, что, например, Корчевников публикует комментарии в социальных сетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом" и в чёрный список он попадёт за это.

Теперь Михалков будет проходить детокс-программы, как максимум, в Сочи.

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