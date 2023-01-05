Прокричал во всю мочь: Галкин воскликнул "Героям слава" на концерте

"Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Героям слава", - буквально вскричал Максим Галкин на собственном концерте.

Максим Галкин воскликнул "Героям слава" на концерте / коллаж фото УНИАН

Известный российский комик и пародист (по совместительству муж певицы Аллы Пугачевой и оппозиционер) Максим Галкин устроил шумный инцидент на своем выступлении в Дубае (ОАЭ). Во время выступления кто-то из зрителей (а в зале был почти аншлаг – он был заполнен на 85-90%) крикнул "Героям слава".

Комик сделал вид, что не расслышал и попросил повторить. Из зала крикнули "Слава Украине". И от в ответ крикнул "Героям слава".

"Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Героям слава" — вскричал Галкин. И публика взорвалась овацией.

Напоминаем, несколько дней назад грузино-украинский певец Валерий Меладзе, выступая на элитной русской вечеринке, услышав от одного из зрителей первую часть лозунга "Слава Украине" немедленно вполголоса сказал вторую - "Героям слава". За что потом извинялся на своей странице в Instagram.

До того, в сентябре прошлого года стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

Другие новости: