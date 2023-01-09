УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"

9 января 2023, 21:50
Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать спектакль Гвоздь сезона.
Валюха из Сватов
Валюха из Сватов / скриншот

Звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать Гвоздь сезона, но смотреть им пришлось антрепризу Женихи, в которой также играет Кравченко.

О замене спектакля людей предупредили только перед самым началом. Виноватым оказался Станислав Садальский, который не явился играть свою роль.

"Замена спектакля - не иначе как мошенничество! О замене не было известно ничего и нигде. Ни в интернете, ни на афишах, ни даже в самом фойе КТЗ. И вот я в предвкушении удовольствия от игры актеров — смотрю Женихов… Вечер испорчен, деньги потеряны!", - цитирует возмущенную россиянку местные СМИ.

Вот только сам Садальский, который и сорвал спектакль в Калуге, исчезновение партнерши по сцене близко к сердцу принял.

"Алкоголь может коснуться любого - как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой "Ленкома", не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!", - сетовал 71-летний Садальский.

Садальский отметил, что своей безответственностью Татьяна Кравченко подвела коллектив.

"Тяжело и муторно было всем, особенно молодым партнерам. Обидно зрителям. Артистка не приехала. Все волновались, жива ли Кравченко. А ей было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум! Отрезвев на следующий день, она уже играла в Калуге без меня. Зритель был в ужасе, и я его понимаю. Пьянство на сцене неприемлемо! Может, директор театра Марк Варшавер пьянство поощряет?! Не думаю. Жаль "Ленком". Нужна сменяемость руководства и дисциплина в театре. Позор!", - столь эмоциональное заключение сделал артист.

Ранее российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко якобы поддержала Россию в зверском нападении на Украину.

Напомним, Валюха из "Сватов" оскорбила украинскую актрису и также звезду этого сериала Анну Кошмал. Она назвала ее "подлой" и сказала, будто бы Кошмал "должна быть ей благодарна за совместную работу и банальную человеческую вежливость".

Читайте также:

Сваты новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:02

У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет "уничтоженных" HIMARS

21:50

Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"Видео

21:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

21:33

В Украине взвинтили цены на популярные продуктыВидео

21:27

Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:11

Обостряют обстановку: в Беларусь стянули еще сотни российских военныхВидео

20:35

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

20:29

"Отстаивал честь России": ВСУ ликвидировали 29-летнего убийцу-уголовника

20:16

В России скоропостижно скончался разработчик ракет Калибр, которыми оккупанты бьют по УкраинеВидео

Реклама
20:10

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

20:03

Женщин насиловали и расстреливали: оккупант похвастался убийством украинцев в ЛиманеВидео

19:45

Больше не женщина: звезда фильма Брат 2 рассказала, как осталась без волос

19:38

Кайли Дженнер теперь одинока - почему мама-миллиардерша бросила Трэвиса Скотта

19:27

"Превысим показатель прошлого года": Британия заявила о мощной военной поддержке УкраиныВидео

19:20

Мы - на границе с убийцами, черт поберимнение

19:18

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

18:53

"Некоторые падают в море, некоторые - россиянам на головы": Игнат рассказал о русских ракетахВидео

18:45

Недалекий пропутинский стрингоносец Тарзан обиделся на санкции и обратился к президенту ЗеленскомуВидео

18:37

Уже 1000 депутатов местных советов обратились к президенту насчет вето к закону о градостроительной реформе

18:34

Мощная "бавовна" на авиабазе Энгельс-2: россияне готовятся к новым взрывам — СхемыФотоВидео

Реклама
18:27

Прямо сейчас Россия начала масштабный штурм Соледара - МалярВидео

18:22

"Начал моментально орать": Чарльз III устроил скандал Гарри и УильямуВидео

18:08

Германия не готова давать ВСУ танки Leopard 2: у Шольца сделали заявлениеВидео

18:02

"Норма российского бытия – добивать упавшего": аналитик рассказал, ожидать ли восстания в РФВидео

18:01

"Убийцы танков" изменят ход войны: западные БМП станут железным кулаком ВСУ – СМИВидео

18:00

Гороскоп на завтра 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

17:37

Разрушены 100 домов, люди в больницах: россияне массировано ракетами накрыли ОчаковВидео

17:35

"Ужасно не люблю вранья": Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе

17:30

Астафьева рассказала, как подшофе записывала видео для Залужного

17:27

"Будем забирать свое": полковник СБУ рассказал о подготовке контрнаступления ВСУВидео

17:01

"Хотят забросать трупами": Ермак рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре и БахмутеВидео

16:56

Резников поведал, кого будут призывать в первую очередь и будет ли усилена мобилизацияВидео

16:54

Санта Димопулос назвала предательницу Ани Лорак пустым местом: "О пустоте лучше не думать"

16:50

Развал РФ: западные эксперты спрогнозировали вероятные сроки и назвали причиныВидео

16:42

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

16:16

Звезда сериала "Папик" рассказала, за чей счет живет за границейВидео

16:10

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

16:00

Боролся за экологию и демократию, а умер за Россию: под Херсоном разорвало российского оккупанта

15:59

Никто из союзников не сделал достаточно: Кулеба назвал путь к победе над РФВидео

15:59

Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГПСУ

Реклама
15:51

Украину скует ледяной дождь: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

15:42

Каждый второй дома говорит только на украинском, русский язык для 58% украинцев не важен – опросВидео

15:41

Херсонец из Штатов: невероятная история американского педагога, который 8 месяцев провел в оккупацииВидео

15:34

Грозный "Соперник" для РФ: ВСУ могут вооружить британскими танками Challenger 2Видео

15:29

Антиукраинцу и антивакцинатору Михалкову поставили диагнозВидео

15:28

Увидеть Париж и попасть в скандал: пресс-офицер ГПСУ ответит за отпуск во Франции

15:00

Сутулая Долина потрусила дряхлым телом у елки на МальдивахВидео

14:52

Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минутВидео

14:50

Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов: важные нюансы, на которые стоит обратить вниманиеВидео

14:46

"Трется гениталиями с другой": звезда 95 Квартала и блогерка Шаманская разводятсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять