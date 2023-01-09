Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать спектакль Гвоздь сезона.

Валюха из Сватов / скриншот

Звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать Гвоздь сезона, но смотреть им пришлось антрепризу Женихи, в которой также играет Кравченко.

О замене спектакля людей предупредили только перед самым началом. Виноватым оказался Станислав Садальский, который не явился играть свою роль.

"Замена спектакля - не иначе как мошенничество! О замене не было известно ничего и нигде. Ни в интернете, ни на афишах, ни даже в самом фойе КТЗ. И вот я в предвкушении удовольствия от игры актеров — смотрю Женихов… Вечер испорчен, деньги потеряны!", - цитирует возмущенную россиянку местные СМИ.

Вот только сам Садальский, который и сорвал спектакль в Калуге, исчезновение партнерши по сцене близко к сердцу принял.

"Алкоголь может коснуться любого - как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой "Ленкома", не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!", - сетовал 71-летний Садальский.

Садальский отметил, что своей безответственностью Татьяна Кравченко подвела коллектив.

"Тяжело и муторно было всем, особенно молодым партнерам. Обидно зрителям. Артистка не приехала. Все волновались, жива ли Кравченко. А ей было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум! Отрезвев на следующий день, она уже играла в Калуге без меня. Зритель был в ужасе, и я его понимаю. Пьянство на сцене неприемлемо! Может, директор театра Марк Варшавер пьянство поощряет?! Не думаю. Жаль "Ленком". Нужна сменяемость руководства и дисциплина в театре. Позор!", - столь эмоциональное заключение сделал артист.

Ранее российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко якобы поддержала Россию в зверском нападении на Украину.

Напомним, Валюха из "Сватов" оскорбила украинскую актрису и также звезду этого сериала Анну Кошмал. Она назвала ее "подлой" и сказала, будто бы Кошмал "должна быть ей благодарна за совместную работу и банальную человеческую вежливость".

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