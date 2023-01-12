Валюха из "Сватов" объяснила свое исчезновение

Атриса не ушла в запой, по ее словам, а просто обиделась. Бывает.

Сваты 7 сезон / 1+1

Украинская актриса Татьяна Кравченко, наиболее известна своей ролью Валюхи из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, пояснила свое недавнее исчезновение.

Оказывается, актриса не ушла в запой, как полагают ее же коллеги, а просто обиделась на другого российского актера Станислава Садальского. Ранее этот актер высказался о ситуации, пишет "Стархит".

"Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой "Ленкома", не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!" — отметил он.

Это, как оказалось, и стало причиной, почему артистка не появилась на сцене. "В последние дни сотни, я не оговорилась, сотни сетевых интернет-изданий вылили ушат помоев. Сначала процитировав новогодний текст артиста Садальского о том, что актрису нашего театра Александру Захарову уволили, и другой оскорбительный бред, касаемый руководителя "Ленкома" Марка Захарова, которого я знаю и уважаю больше сорока лет. После чего я действительно приняла решение не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризном спектакле, о чем немедленно сообщила администратору", — объяснила она.

По словам Кравченко, она не понимает, как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в СМИ в адрес известных и уважаемых людей, с которыми она работает.

Также она отреагировала на заявление об алкогольной зависимости. "Дальнейшие поступки Садальского подтвердили правильность моего решения. Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. В "Ленкоме" это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня", — заключила Кравченко.

Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать Гвоздь сезона, но смотреть им пришлось антрепризу Женихи, в которой также играет Кравченко.

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