"Будет там до последнего": Злата Огневич показала редкое фото отца, который сейчас на фронте

Самого важного мужчину в своей жизни Огневич держала очень крепко.

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Злата Огневич показала фото с отцом-военным хирургом / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич ждет с фронта своего отца: Леонид Григорьевич - полковник медицинской службы, военный хирург, который сейчас на передовой спасает жизни нашим отважным защитникам.

Артистка уже очень давно не видела папу, и скучает за близким человеком. На своей странице в Instagram она показала трогательное фото с отцом из прошлой жизни, выполненное ее до войны.

"На фото мы с папой, мы уже давно не виделись... Потому что он помогает раненым и уже видел столько, что и говорить нечего… Недавно, когда мы общались по телефону, сказал, что будет там до последнего, до самой Победы Украины. Там, где он очень нужен, как и сотни врачей, парамедиков", - пишет Злата.

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Как дочь врача и хранителя жизней воинов ВСУ, Огневич прекрасно осознает всю силу и важность работы медика на нуле и в тылу. Поэтому певица также решила напомнить об этом и своим подписчикам, и поблагодарить украинских медиков за их героический труд.

"Низкий поклон украинским медикам. Благодарность. Уважение. За сверхчеловеческие усилия, за спасение жизней. За веру в Победу. За самоотверженность, бессонные ночи и неустанный труд. Пусть с вами будет сила. Большая и безумная. Такая же, как и наша любовь к родной земле", - подчеркивает Злата Огневич.

Злата Огневич показала фото с отцом-военным хирургом / instagram.com/zlata.ognevich

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