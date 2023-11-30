Бывшая Остапчука рассказала, какая серьезная операция ей предстоит и зачем

Кристина Горняк планирует ложится под нож хирурга в Австрии.

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Кристина Горняк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк, которая не раз жаловалась на проблемы со здоровьем, похоже, решилась на серьезную операцию.

По ее словам, острой необходимости удалять почку - нет. Однако, он все же пойдет на операцию. Госпитализировать ее будут в Австрии.

"Врач спокойно говорит, что у меня нет показаний делать эту операцию экстренно, и завтра, да и вообще, я могу так жить. Потому что давно живу на одной (почке – авт.), и ничего не беспокоит! Да, я в группе риска, если какое-то воспаление почек, тогда будет не "вау", попаду экстренно в больницу, но никто не знает, будет или нет", - поделилась молодая женщина на своей странице в Instagram.

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"Прежде чем я планирую беременность, нужно удалить эту почку. И это моя основная мотивация. Доктор Кристиан не считает, что это как-то влияет на беременность, так если вдруг инфекция при беременности, то да, есть риски, если вовремя не заметить. И это все "если"…. Еще раз подчеркнул, что я абсолютно здоровый человек, что я могу жить как жила, исключить только экстремальный спорт (я не по экстриму), не курить (я не курю), вино пить, как пила могу (счастью нет предела) и есть могу тоже все! Раз в полгода проверять кровь и здоровую почку", - добавила она.

Пост о здоровье Кристины Горняк:

"То есть, удалив ее в моей жизни ничего не изменится, потому что она не несет уже давно никакую функцию, кроме того, что в ней около 400 мл жидкости", - подытоживает она.

Напомним, ранее на странице Горняк в Instagram появился ролик, на котором блогерша исполняет зажигательные па прямо на кухне под песню группы АВВА Dancing Queen. При этом танцевала Кристина босиком, в пикантном нижнем белье и мужской рубашке в клетку.

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