Остапчук похвастался дорогущим подарком юной жены

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук похвастался подарком на день рождения от своей молодой супруги Катерины.
Соответствующим постом артист и шоумен поделился на своей странице в Instagram. Он сообщил, что его праздник начался неожиданно, потому что его жена "вывезла" Остапчука в отель. Там она организовала имениннику воздушные шары, один из которых был в виде мема с угрюмым котом.
Также, как любая инстаграм-дива, Остапчук похвастался и традиционным подарком - новой моделью iPhone. "Сломала систему", - написал Остапчук, имея ввиду, что принято, когда мужчина дарит последнюю модель яблочного гаджета своей половине.
Отметим, что Остапчуку достался, скорее всего, новый, 15-ый айфон, цена на который стартует от 60 000 грн.
Напомним, ранее украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук залюбовал сеть своими детскими фото и фото своей жены Екатерины Полтавской.
Журналистка Екатерина Полтавская - третья жена Остапчука. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара утверждает, что чувствует себя "на равных".
Шоумен познакомился с новой пассией в интернете, когда девушка помогла Остапчуку разблокировать его страницу в Instagram.
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