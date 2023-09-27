Остапчук похвастался дорогущим подарком юной жены

Шоумен Остапчук похвастался своими подарками от третьей жены.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская - молодожены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук похвастался подарком на день рождения от своей молодой супруги Катерины.

Соответствующим постом артист и шоумен поделился на своей странице в Instagram. Он сообщил, что его праздник начался неожиданно, потому что его жена "вывезла" Остапчука в отель. Там она организовала имениннику воздушные шары, один из которых был в виде мема с угрюмым котом.

Подарки именинника Остапчука от юной жены / Скриншот Instagram/vova_ostapchuk

Также, как любая инстаграм-дива, Остапчук похвастался и традиционным подарком - новой моделью iPhone. "Сломала систему", - написал Остапчук, имея ввиду, что принято, когда мужчина дарит последнюю модель яблочного гаджета своей половине.

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Подарки именинника Остапчука от юной жены / Скриншот Instagram/vova_ostapchuk

Подарки именинника Остапчука от юной жены / Скриншот Instagram/vova_ostapchuk

Отметим, что Остапчуку достался, скорее всего, новый, 15-ый айфон, цена на который стартует от 60 000 грн.

Напомним, ранее украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук залюбовал сеть своими детскими фото и фото своей жены Екатерины Полтавской.

Журналистка Екатерина Полтавская - третья жена Остапчука. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара утверждает, что чувствует себя "на равных".

Шоумен познакомился с новой пассией в интернете, когда девушка помогла Остапчуку разблокировать его страницу в Instagram.

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