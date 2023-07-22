Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой "с раздвоением личности"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как встретил свою третью жену, молодую Катерину Поплавскую.
Об этом он рассказал в программе "Мекнув - питайте". По словам Остапчука, общение пары завязалось в интернете. Именно Катя помогла Остапчуку разблокировать его страницу в Instagram. После этого у пары завязалось общение.
Сама же Поплавская, которая славится своим чувством юмора, которое не раз отмечал сам ведущий рассказала, что Владимир помог ей избавиться от комплексов. К примеру, она думала, что у нее "жирные ноги".
"У меня нет лишнего веса, у меня просто проблемы с головой. Когда мне что-то не нравилось и Вова мне говорил, что все классно, я меняла мнение об этом. Мне не нравятся мои ноги, например. Я считаю, что они жирные. Ну, у меня раздвоение личности", - рассказала Полтавская.
Напомним, ранее украинский шоумен Владимир Остапчук стал фигурантом громкого скандала, который, к большому удивлению поклонников, даже не касался его личной жизни.
Ранее Остапчук также свозил свою новую возлюбленную в новый дом, который он строил вместе со своей женой Кристиной Горняк. Той это не понравилось.
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