Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой "с раздвоением личности"

Катерина Поплавская рассказала, как сошлась со своим супругом Владимиром Остапчуком.

https://stars.glavred.info/ostapchuk-rasskazal-kak-soshelsya-s-tretey-zhenoy-s-razdvoeniem-lichnosti-10487494.html Ссылка скопирована

Остапчук и его жена все время проводят время вместе/ коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как встретил свою третью жену, молодую Катерину Поплавскую.

Об этом он рассказал в программе "Мекнув - питайте". По словам Остапчука, общение пары завязалось в интернете. Именно Катя помогла Остапчуку разблокировать его страницу в Instagram. После этого у пары завязалось общение.

Сама же Поплавская, которая славится своим чувством юмора, которое не раз отмечал сам ведущий рассказала, что Владимир помог ей избавиться от комплексов. К примеру, она думала, что у нее "жирные ноги".

видео дня

"У меня нет лишнего веса, у меня просто проблемы с головой. Когда мне что-то не нравилось и Вова мне говорил, что все классно, я меняла мнение об этом. Мне не нравятся мои ноги, например. Я считаю, что они жирные. Ну, у меня раздвоение личности", - рассказала Полтавская.

Напомним, ранее украинский шоумен Владимир Остапчук стал фигурантом громкого скандала, который, к большому удивлению поклонников, даже не касался его личной жизни.

Ранее Остапчук также свозил свою новую возлюбленную в новый дом, который он строил вместе со своей женой Кристиной Горняк. Той это не понравилось.

Вас также может заинтересовать: