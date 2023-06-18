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"Отправил туда торт из фекалий": Остапчук оправдался за вечеринку для россиян

Анна Подгорная
18 июня 2023, 12:13 обновлено 18 июня, 12:13
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Его бывшая жена, Кристина Горняк, подколола неудачливого ведущего, и раскрыла секрет его "плохой кармы".
Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская
Владимир Остапчук прокомментировал свое выступление для россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук стал фигурантом громкого скандала, который, к большому удивлению поклонников, даже не касался его личной жизни. На днях он выступил в качестве ведущего на частной вечеринке, гостями которой оказались россияне.

В Сети такую деятельность Остапчука расценили, как двуличие: дескать публично он поддерживает Украину, но за деньги готов уступить своим принципам. Ведущий решил, что молчать о скандале не стоит, и высказал свое мнение о том, что произошло, и по какой причине.

Примечательно, что посыпать голову пеплом Остапчук не собирается: в происходящем он винит карму, своего менеджера, которого пришлось уволить, и СМИ, которые опубликовали информацию про его выступления. По его мнению весь скандал был затеян кем-то со стороны исключительно для того, чтобы разрушить его карьеру.

видео дня

"Мне жаль, что в нашей стране можно вот так просто попытаться уничтожить строившуюся 15 лет карьеру. Без фактов, доказательств просто текстом в телеграмме. Я не могу отвечать за всех, но отвечу за себя: я за все свои почти 39 лет ни разу не был на россии. Я за 15 лет своей карьеры ни разу не был ведущим мероприятия, где заказчики россияне. Потому что я не работаю и не работал на их рынке. Я украинский ведущий. И сколько ни предлагали - никогда не мечтал о Москве. Я лично отдаю свои средства на нашу армию. В прошлом месяце - около 500 тыс грн. Не собираю с вас. Отдаю свои. Вы должны понимать, что я никогда не позволил бы себе разрушить свою карьеру и вашу любовь из-за трех рос морд на дне рождения. Если бы я знал, что они там будут, я бы отправил им туда торт из [фекалий - неценз.]. Я не знаю, за что меня так карма лупит. Отдельная тема - наши СМИ. "Коллеги", это дно. Желтые заголовки без доказательств лишь привели к тому, что я уволил человека, который был рядом со мной 6 лет", - написал гневную тираду на своей странице в Instagram Остапчук.

Остапчук
Владимир Остапчук прокомментировал свое выступление для россиян / instagram.com/vova_ostapchuk

Откуда растут ноги у его "кармы" предположила бывшая супруга ведущего, блогерша Кристина Горняк. Она намекнула Владимиру Остапчуку, что карма чиста у тех, кто честен со своими эксами: на днях ведущий "влип" в другой конфликт - из-за общего имущества с Горняк, которым он свободно распоряжается, хотя официально так и не разделил с бывшей женой.

"Карма конечно дело такое, но моя еще не прилетела. Прилетит, если украдете дом. ... А вообще мужчины, которые разводятся и хотят как-то почистить свою карму. Я знаю, как это сделать – поделите законно, по справедливости дом, жилье или имущество со своей бывшей женой. Тогда ваша карма будет идеально чистой. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю", - говорит Кристина.

Кристина Горняк
Кристина Горняк раскрыла секрет плохой кармы Владимира Остапчука / instagram.com/kristygor

Ранее скандал с вечеринкой на Миконосе прокомментировал менеджер Верки Сердючки, которая также выступила для российских зрителей. Там были менее многословными, и виноватых искать не стали.

Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

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