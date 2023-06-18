У Сердючки оценили скандал с концертом в Греции под конферансом Остапчука

Сердючка вместе со своими музыкантами выступила на свадьбе в Греции, а в зале были россияне – у Андрея Данилко уже прокомментировали скандал.

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Менеджмент Верки Сердючки прокомментировал скандальное выступление в Греции - на свадьбе, которую вел Остапчук / коллаж Главред, фото УНИАН

Менеджменту Верки Сердючки (псевдоним комика и музыканта Андрея Данилко) пришлось объяснять, почему артист выступил на недавнем скандальном свадебном мероприятии в Греции. Менеджер Данилко Андрей Уренев объяснил, что они ничего не знали о том, что в зале присутствуют россияне.

"Позиция Андрея Данилко всем известна. Концерт проходил, как всегда, с украинскими флагами, песней Russia Goodbye и т.д. Трудно представить, что Данилко, персональный враг всех российских пропагандистов, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет и за чьи песни в России возбуждают уголовные дела, мог пригласить кто-то из России или тот, который россиянам сочувствует", — сказал менеджер.

От также добавил ‒ их заверили, что на празднике якобы не было никого, кто поддерживает диктатора Путина и войну против Украины.

"Ведущий украинец, были и другие украинские артисты. На мероприятии присутствовал Илья Лагутенко, много лет живущий в Лос-Анджелесе, публично осудивший войну, и ни разу не нарушавший законы Украины поездками в Крым после 2014 года", – подытожил Уренев.

Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилась информация, что шоумен Владимир Остапчук уезжал в Грецию, чтобы поработать в качестве конферансье на дне рождения жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк. До начала полномасштабного вторжения Юлия, которая родом из Одессы, проживала со своим мужем в Москве.

Но потом появилась информация о том, что после начала российской полномасштабной военной агрессии РФ против Украины Юлия уехала из России и второй раз вышла замуж за украинца Андрея.

Далее стало известно, что на дне рождения Юлии Буряк также выступила группа Quest Pistols. Представитель группы также отметил, что они ехали выступать к украинцам, тщательно проверили лайнап, в котором находились только украинские артисты с четкой гражданской позицией. Коммуникация с собравшимися была на украинском языке:

"В нашей команде абсолютно четкая позиция относительно невозможности сотрудничества с лицами, поддерживающими политику России, и нарушающими украинское и международное право", – сказал менеджер Quest Pistols Юрий Федоров.

Смотрите видео: "Как появилась Верка Сердючка и другие легендарные артисты"

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