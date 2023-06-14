Брат в плену у оккупантов: солист Quest Pistols поделился личным горем

Солист Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат Сергей попал в российский плен. И уже больше года артист ничего не слышал о нем.

https://stars.glavred.info/brat-v-plenu-u-okkupantov-solist-quest-pistols-podelilsya-lichnym-gorem-10477906.html Ссылка скопирована

Брат Антона Савлепова в плену у русских оккупантов / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Солист украинской поп-группы Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат, Сергей Строев, давно в плену у оккупантов. Об этом артист рассказал в видеообращении в TikTok.

"Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечеными, а о других до сих пор ничего не известно. Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", – сказал артист.

Савлепов говорит, что официально его брат уже год считается пропавшим без вести.

видео дня

"Эта печальная трагическая история коснулась и моей семьи. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", – подытожил он.

Напомним, ранее Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк объявили о воссоединении первого состава популярной в 2000-е украинской поп-группы Quest Pistols.

Музыканты анонсировали совместный благотворительный концерт-тур по Европе с целью помочь Украине и украинцам, пострадавшим от военной агрессии рф. Всего запланировано 6 концертов в 6 европейских городах.

Другие новости: