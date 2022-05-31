Экс-участники легендарных Quest Pistols воссоединились ради помощи Украине

Quest Pistols воссоединились: Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк отправляются в благотворительный тур / instagram.com/kostya.borovski

Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк объявили о воссоединении первого состава некогда популярной украинской поп-группы Quest Pistols.

Музыканты анонсировали совместный благотворительный концерт-тур по Европе с целью помочь Украине и украинцам, пострадавшим от военной агрессии рф. Всего запланировано 6 концертов в 6 европейских городах.

"Оригинальный состав под оригинальным брендом. Тот самый QUEST PISTOLS! Мы восстанавливаем нашу легендарную группу и отправляемся в благотворительный тур по Европе! Средства от продажи билетов будут использованы на помощь Украине через гуманитарные организации и фонды. Погружайся в теплую ностальгию и делай свой вклад в помощь!" - написал на своей странице в Instagram Антон Савлепов.

В таком составе Quest Pistols не собирались с 2016 года. Группа была основана в 2007 году благодаря музыкальному проекту шанс. Тогда троим танцорам из регулярного шоу-балета Quest предоставили возможность проявить себя. Савлепов, Боровский и Горюк исполнили кавер на песню Long and lonesome road группы Shocking Blue под названием Я устал. А уже через полгода Quest Pistols выпустили альбом, который в рекордные сроки стал платиновым.

Quest Pistols воссоединились: Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк отправляются в благотворительный тур / instagram.com/kostya.borovski

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Ранее на рассмотрение был представлен законопроект о запрете трансляции песен и проведении концертов определенных российских артистов в Украине.

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