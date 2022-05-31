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В Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретом

31 мая 2022, 20:03

Инициаторами стала группа народных депутатов из разных фракций.

Киркоров, Гагарина, Баста
Киркоров, Гагарина, Баста / соцсети

В Украине хотят запретить публичное воспроизведение песен российских артистов. Соответствующий законопроект №7273-Д зарегистрирован в Верховной Раде и уже представлен вывод Комитета о рассмотрении.

Авторами законодательной инициативы "о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта" стала группа народных депутатов из разных фракций, представители Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и других комитетов.

Какие ограничения готовят российским артистам

  • запрет на публичное исполнение, показ, демонстрацию музыкальных произведений, осуществленных или созданных певцом, который является или был в любой период после 1991 гражданином страны, признанной Радой государством-агрессором, то есть РФ;
  • создание перечня российских исполнителей, которые осуждают агрессию против Украины - произведения таких певцов позволят использовать. Заявление о включении в такой список нужно подать в СБУ, а вести и обновлять перечень будет СНБО;
  • запрет на проведение гастролей, участниками которых являются певцы, являющиеся гражданами РФ (кроме тех, что есть в перечне).

Что еще предлагается

  • увеличение с 35% до 40% доли песен на государственном языке на радио;
  • увеличение до 75% суточного объема ведения передач на государственном языке;запрет воспроизводить в автобусах музыки, звуков фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке;
  • запрет воспроизводить музыку в такси без согласия всех пассажиров.

Кого из российских артистов не коснутся запреты

В случае принятия Радой закона, в перечень разрешенных в Украине исполнителей попадут представители российского шоу-биза, которые открыто выступали против полномасштабной военной агрессии Кремля против нашей страны.

Таким образом, у украинцев будет возможность слушать песни в эфирах и посещать концерты, к примеру:

  • Андрея Макаревича,
  • Земфиры,
  • Аллы Пугачевой,
  • возможно Максима Галкина (хоть он и высказался против войны еще 24 февраля, но был в "черном списке" Минкульта Украины),
  • Валерий Меладзе,
  • FACE,
  • Noise MC,
  • Oxxxymiron и других.

А также тех российских музыкантов, которые сейчас предпочитают держаться "в стороне" и до сих пор не выражали публично свое несогласие с российской интервенцией.

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Российские артисты поддержали кровавый режим Путина

Российская певица Полина Гагарина, как и многие медиаперсоны, четко высказала свою позицию относительно кровавого путинского режима - она была среди артистов, которые 18 марта выступили на концерте в Лужниках, посвященном годовщины аннексии Крыма.

Украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.

Напомним, ранее Киркоров заступился за Максима Галкина, которого несправедливо оклеветала говорящая голова кремля Симоньян.

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