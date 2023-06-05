Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой вниз

Лидер и солист группы Quest Pistols, которая объединилась во время полномасштабной войны в Украине, Антон Савлепов не на шутку напугал поклонников.
Во время концерта в Кишиневе, на котором коллектив исполнял свои популярные хиты, переведенные на украинский язык, артист потерял равновесие на сцене. Об этом сообщает новостной Instagram-канал "Кишинев в теме".
"Солист украинской группы Quest Pistols упал со сцены во время выступления в кишиневском ночном клубе. После музыкант поднялся на сцену и продолжил петь", - комментирует канал.
На ролике, которым они поделились, видно, как Савлепов во время исполнения украинской версии песни "Я твой наркотик" сильно наклонился через край сцены, из-за чего потерял равновесие и упал в зал головой вниз. После этого его подняли, и он смог продолжить выступление.
Артист это событие пока не комментировал.
Смотрите видео падения фронтмена Quest Pistols со сцены в Кишиневе:
Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.
Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.
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