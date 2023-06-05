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Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой вниз

Анна Подгорная
5 июня 2023, 16:32 обновлено 5 июня, 16:33
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Антон Савлепов настолько увлекся выступлением, что не смог удержаться на сцене.
Антон Савлепов
Антон Савлепов упал со сцены головой вниз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anton_savlepov, instagram.com/vteme.chisinau

Лидер и солист группы Quest Pistols, которая объединилась во время полномасштабной войны в Украине, Антон Савлепов не на шутку напугал поклонников.

Во время концерта в Кишиневе, на котором коллектив исполнял свои популярные хиты, переведенные на украинский язык, артист потерял равновесие на сцене. Об этом сообщает новостной Instagram-канал "Кишинев в теме".

"Солист украинской группы Quest Pistols упал со сцены во время выступления в кишиневском ночном клубе. После музыкант поднялся на сцену и продолжил петь", - комментирует канал.

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На ролике, которым они поделились, видно, как Савлепов во время исполнения украинской версии песни "Я твой наркотик" сильно наклонился через край сцены, из-за чего потерял равновесие и упал в зал головой вниз. После этого его подняли, и он смог продолжить выступление.

Артист это событие пока не комментировал.

Смотрите видео падения фронтмена Quest Pistols со сцены в Кишиневе:

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