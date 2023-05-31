У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

Украинский певец Виктор Павлик нуждается в лечении из-за проблем с рукой, сейчас он проходит все необходимые исследования в больнице. О серьезных проблемах со здоровьем у певца рассказала в Instagram-stories его жена, блогер Екатерина Репяхова.
Она сообщила, что певец был вынужден обратиться к врачам, так как длительное время у него болела рука. Но он долго оттягивал визит к медикам, пока конечность не начала болеть очень сильно.
"У нас как не одно, то другое. Проблема с Виктором Франковичем. У него очень сильно болит рука. Он дотянул уже до того, что она очень сильно болит. Вчера он ездил на рентген, сегодня рано утром поехал к врачу-ортопеду. Сказали, что нужно делать МРТ, потому что на рентгене не совсем понятно", – рассказала жена певца.
Павлик сейчас проходит все необходимые обследования для установления причины боли в руке. Однако, по словам Репяховой, врачи говорят, что это что-то серьезное.
Репяхова отметила, что руку нужно немедленно лечить, ведь если не делать этого она может прекратить нормально функционировать. По ее словам, если не лечиться, то Павлик "может вообще руку прекратить поднимать".
Скандал со спецпропуском
Напомним, что Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Они с женой похвастались в сети, что имеют спецпропуск для проезда по закрытому Южному мосту в Киеве. Проезд по этому мосту сейчас разрешен только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками, которые выдает Киевская городская военная администрация.
После этого стало известно, что в Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которым тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца документ, который предоставляет право передвижения по городу во время действия комендантского часа.
Жена Виктора Павлика оправдалась за "удовольствие не для всех" по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.
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