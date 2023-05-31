У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

Певец долго игнорировал проблему и обратился в больницу только тогда, когда боль в руке уже стала очень сильной.

https://stars.glavred.info/u-viktora-pavlika-sereznye-problemy-so-zdorovem-mozhet-prekratit-podnimat-ruku-10474519.html Ссылка скопирована

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем/ коллаж: Главред, фото: Instagram-страницы viktorpavlik, repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик нуждается в лечении из-за проблем с рукой, сейчас он проходит все необходимые исследования в больнице. О серьезных проблемах со здоровьем у певца рассказала в Instagram-stories его жена, блогер Екатерина Репяхова.

Она сообщила, что певец был вынужден обратиться к врачам, так как длительное время у него болела рука. Но он долго оттягивал визит к медикам, пока конечность не начала болеть очень сильно.

"У нас как не одно, то другое. Проблема с Виктором Франковичем. У него очень сильно болит рука. Он дотянул уже до того, что она очень сильно болит. Вчера он ездил на рентген, сегодня рано утром поехал к врачу-ортопеду. Сказали, что нужно делать МРТ, потому что на рентгене не совсем понятно", – рассказала жена певца.

видео дня

Павлик сейчас проходит все необходимые обследования для установления причины боли в руке. Однако, по словам Репяховой, врачи говорят, что это что-то серьезное.

Репяхова отметила, что руку нужно немедленно лечить, ведь если не делать этого она может прекратить нормально функционировать. По ее словам, если не лечиться, то Павлик "может вообще руку прекратить поднимать".

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем/ скрин

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем/ скрин

Скандал со спецпропуском

Напомним, что Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Они с женой похвастались в сети, что имеют спецпропуск для проезда по закрытому Южному мосту в Киеве. Проезд по этому мосту сейчас разрешен только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками, которые выдает Киевская городская военная администрация.

После этого стало известно, что в Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которым тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца документ, который предоставляет право передвижения по городу во время действия комендантского часа.

Жена Виктора Павлика оправдалась за "удовольствие не для всех" по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

Вас также может заинтересовать: