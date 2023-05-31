Соседов снова вызверился на Пугачеву

Скандальная пародия на музыкального критика - Соседов, в очередной раз поделился "ценным мнением".

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Соседов пришел жаловаться Кудрявцевой на Пугачеву / Фото Главред. Коллаж Скриншот, Instagram

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед певицей Аллой Пугачевой, теперь исходит на нечто от ненависти к ней.

В очередной раз, немолодой Соседов опустился, назвав женщину "старухой, которой не хватило мудрости". Все это лишь потому, что певица и некогда примадонна российской эстрады, не поддержала войну и терроризм России по отношению к Украине.

Соседов, который воспевал певицу каждый раз, пришел на эфир к другой путинистке Лере Кудрявцевой, чтобы в очередной раз "пережевать" отъезд и отказ певицы поддерживать глобальное зло и убийства.

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"Мне очень жаль. Они потеряли ориентацию в пространстве, забыли, кто они, что они. Они вообразили себя властителями мира. Они забыли, что сделали карьеру здесь, заработали деньги, построили замки", - высказался Соседов об артистах, которые не пошли на сделку со своей совестью.

Соседова задела за живое фраза Пугачевой о том, что в России остались "рабы и холопы". "Кто это сказал? Наша главная старуха, прости Господи. Рабы и холопы – мы, а она – дама такая. Это вообще. Мы ее все боготворили, все на ней выросли. Она гениально талантлива. Была. Все когда-то заканчивается. Нужно оставаться человеком, но этого понимания ей не дано. Мудрости не хватило", – заявило в эфире подобие критика Соседов.

Напомним, ранее в социальной сети TikTok появилось видео, где молодой музыкальный критик Сергей Соседов, который был судьей многих музыкальных шоу, а также поддержал войну России в Украине, "поет".

Ранее "критик" Соседов, который активно обливает грязью артистов, которые осудили войну в Украине, заявил, что Пугачева уже далеко не та, что была раньше.

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