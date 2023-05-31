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После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

Анна Подгорная
31 мая 2023, 16:40 обновлено 31 мая, 16:45
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Людмила Порывай отдыхает в столице страны-оккупанта вопреки выраженным ранее проукраинским убеждениям.
Людмила Порывай, Наташа Королева, Тарзан
Людмила Порывай приехала в Москву на юбилей Наташи Королевой / instagram.com/mama_luda_star

Заслуженная артистка Украины, хормейстер и дирижер Людмила Порывай с началом полномасштабной войны в Украине начала щебетать на украинском языке и всячески подчеркивать, что она - против войны. Она даже кричала с сцены "Слава Украине!" и подтвердила, что считает зятя-путиниста Тарзана "нехорошим человеком".

И в рф, и в Украине мама Наташи Королевой в последний раз была летом 2021 года. Большую часть времени она с мужем и старшей дочерью живет в Майами.

Тем не менее в росСМИ недавно стали появляться новости о том, что Порывай находится на территории страны-агрессора. Эту информацию подтвердила Наташа Королева.

видео дня

Певица, которая продолжает игнорировать войну в Украине, рассказала, что ее мама прилетела в москву - на 50-летие дочери.

"Я решила отмечать праздник в Москве, а мама сама прилетела ко мне. Для нее, конечно, тяжеловато переносить такую дальнюю дорогу. Маме же не шестнадцать. Но ради юбилея любимой дочки чего не сделаешь", - рассказала бывшая украинка.

Как путешествие по территории страны-оккупанта вяжется с ее антивоенными настроениями и демонстративной любовью к Украине, Людмила Порывай и ее чадо пока не комментируют.

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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