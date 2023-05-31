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Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

Алена Кюпели
31 мая 2023, 17:25 обновлено 31 мая, 17:42
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Катерина Лозовицкая поделилась кадрами своего европейского отдыха.
Катерина Лозовицкая путешествует по Европе
Катерина Лозовицкая путешествует по Европе / Фото Главред. Коллаж Instagram/kateryna_lozovytska

Победительница последнего "Холостяка" Катерина Лозовицкая, с которой после окончания проекта еще долго выяснял отношения холостяк Алекс Топольский, поделилась свежими фото.

Так, на своей странице в Instagram, девушка показала отдых вместе со своим новым бойфрендом. Лозовицкая, которая по праву считается красавицей номер один 12-го сезона проекта, продемонстрировала свою подтянутую фигуру в красивом купальнике.

"Ну привет Тенерифе. Рада знакомству", - подписала фото девушка.

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Фото Катерины Лозовицкой в купальнике:

Комментаторы стандартно рассыпались в комментариях. В особенности, они нахваливали фигуру Лозовицкой.

Напомним, ранее Лозовицкая поделилась на своей странице в Instagram, что возлюбленный устроил ей романтическое свидание в Праге. Между тем сама модель в то время была в Украине.

Напомним, что победительница Холостяка жестко вывела Топольского на чистую воду. Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары. По словам Лозовицкой, "откровение" Топольского относительно самой Кати, буквально шокировало ее.

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