Певица Сиа оказалась в скандале, а также раскрыла все свои карты.

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Певица Сиа сделала неожиданное признание / Instagram

Всемирно известная певица Sia неожиданно созналась в том, что болеет неизлечимой болезнью.

По информации ВВС, певица созналась в своей болезни во время одного из подкастов. По ее словам, это откровение принесло ей облегчение и она стала чувствовать себя "в своей шкуре".

Сиа, чье полное имя Сиа Ферлер, наиболее известна как певица и автор песен, написавшая такие хиты, как Chandelier, Titanium и Cheap Thrills.

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Но в 2021 году она занялась созданием фильма "Музыка", музыкальной драмы о женщине, которая становится единственным опекуном своей сводной сестры, подростка с невербальным аутизмом.

Ее широко критиковали за то, что на главную роль была выбрана нейротипичная актриса Мэдди Зиглер, которая снялась в нескольких ее музыкальных клипах.

В то время Сиа защищала фильм, говоря, что он "полностью" основан на опыте "нейроатипичного друга".

Однако после того, как фильм был номинирован на две премии "Золотой глобус" в 2021 году, певица принесла ряд извинений в Твиттере, прежде чем полностью удалить свой аккаунт.

Напомним, ранее украинская певица Мика Ньютон опубликовала фото из онкологического центра США. Это напугало ее подписчиков. Однако выяснилось, что она ездит туда регулярно для проверки после опасной болезни.

Ранее фаворитку Евровидения-2023 Loreen обвинили в плагиате хита у украинской певицы Мики Ньютон. Бдительные пользователи мети сразу же заметили, что этот трек очень похож на песню украинской певицы Мики Ньютон "В плену", который вышел в 2005 году.

Также в террористической России скончался популярный актер, который прославился ролями в сериалах "Каменская" и "Склифосовский" Николай Шатохин.

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