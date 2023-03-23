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Фаворитку Евровидения-2023 Loreen обвинили в плагиате хита у украинской певицы

23 марта 2023, 12:48
Loreen, представительницу Швеции на Евровидении-2023 (и победительницу Евровидению-2012) заподозрили в плагиате песни украинки Мики Ньютон.
Лорин, Мика Ньютон
Loreen и Мика Ньютон / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Шведская певица Loreen, которая некогда уже побеждала на песенном конкурсе Евровидение (в 2012 году) в 2023 году снова будет представлять свою страну там. На официальном YouTube-канале Евровидения уже есть выступление Loreen на национальном шведском отборе, где она и исполнила трек под названием Tattoo.

Но бдительные пользователи Сети сразу же заметили, что этот трек очень похож на песню украинской певицы Мики Ньютон "В плену", который вышел целую эпоху назад, а точнее – в 2005 году.

Интересно, что после того, как стало известно, что Loreen победила в нацотборе, то она сразу же стала лидером в букмекерских прогнозах на победу в Евровидении-2023, заметно обойдя конкурентам по котировкам.

видео дня

Теперь фанаты этого песенного конкурса из Украины очень активно обсуждают в Сети, повлияет ли вероятный плагиат на песню Мики Ньютон на итоговые результаты Евровидения-2023.

Вот песня Loreen

А вот песня Мики Ньютон

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

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