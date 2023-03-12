УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Букмекеры опустили Украину: на Евровидении 2023 резко изменили фаворита - она всем известна

12 марта 2023, 16:58
У Евровидения 2023 теперь новый фаворит. Какая песня с большим отрывом претендует на победу.
Евровидение 2023
Евровидение 2023 / ВВС, скриншот

В мае 2023 года в Ливерпуле состоится долгожданный международный песенный конкурс Евровидение. За последние несколько месяцев, по мнению букмекеров, Украина оставалась неизменным лидером.

Теперь шансы на победу резко упали. Группа TVORCHI оказалась на третьем месте в рейтинге букмекеров.

После того как стало известно, что певица Loreen вновь выступит на Евровидении, она резко поднялась на первое место в рейтинге.

видео дня

Победительница Евровидения представила свой хит Tattoo, букмекеры дают ей 38% на победу.

На втором месте со значительным отрывом (14%) эпатажный финн Käärijä с чудаковатым Cha Cha Cha, украинцы TVORCHI со "стальным сердцем" (Heart of Steel) на третьем месте рейтинга с 13%.

Кто может выиграть Евровидение 2023
Кто может выиграть Евровидение 2023 / eurovisionworld.com

Кто может выиграть Евровидение 2023

  • Швеция, Loreen, Tattoo
  • Käärijä, Cha Cha Cha
  • Украина, TVORCHI, "Heart of Steel"

Песня Loreen, Tattoo для Евровидения

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.

Что говорят группа TVORCHI об участии в Евровидении

Читайте также:

Евровидение Tvorchi
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:06

Угроза нападения из Беларуси: генерал ВСУ предупредил о переброске новых сил РФ

16:58

Букмекеры опустили Украину: на Евровидении 2023 резко изменили фаворита - она всем известнаВидео

16:30

Как убрать застарелый налет на унитазе: простые и быстрые способы уборки

16:21

Загадка советских подъездов: почему их красили лишь на половину

15:57

Штурм РФ под Бахмутом провалился: пограничники "покрошили" десятки оккупантов

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:53

В каком возрасте надо отучать от памперсов: легкие советы, как посадить ребенка на горшок

15:45

"Понесут суровое наказание": командование сделало заявление про избиение срочника в УкраинеВидео

15:40

Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта: Тельцам – сильные волнения, Львам - успехВидео

15:10

82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

Реклама
15:07

"Он мерзкий": муж Тодоренко грубо обозвал своего сына

14:56

"Алка с Филиппом воссоединятся": в РФ сообщили, что Киркоров планирует вернуться к Пугачевой

14:55

Украину окутают сильнейшие снегопады: синоптики рассказали о штормеВидео

14:42

Двойная игра Лукашенко: эксперт оценил вероятность втягивания Беларуси в войну

14:18

Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генералВидео

14:06

"Я лично знаю, где лежат трупы оккупантов": полковник ВСУ рассказал об аде для россиян под БахмутомВидео

13:45

Гороскоп на завтра 13 марта 2023: Рыбам – вдохновение, Весам - плохие советыВидео

13:37

Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

13:10

В Житомире офицер избил ногами срочника: разгорелся большой скандалВидео

13:04

Жади и Лукас из "Клона" повторили культовый момент из сериала через 20 летВидео

13:01

Боец ВСУ приехал на танке с передовой на собственную свадьбу

Реклама
12:42

Украина в ближайшее время не получит истребители от Запада – КулебаВидео

12:40

Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

12:38

С огромным животом и седыми волосами: знаменитый российский телеведущий огорошил внешним видомВидео

12:35

Дочь Лизы Ющенко при полном макияже затусила с маминой подругой в отеле, стоимостью 50 тыс. грн за ночь

12:20

4 признака, что матрас пора выбрасывать

12:08

Актер-воин Фединчик переписал все имущество на Наталку Денисенко: "Я хорошо устроилась"Видео

12:05

"Украинцы Валеру повесили": в Беларуси пограничники устроили истерику из-за "российского оккупанта"Видео

11:56

Посол Украины в Беларуси разнес Лукашенко за оскорбление ЗеленскогоВидео

11:38

Вкусный завтрак, как в ресторане: 2 простых и невероятных рецептаВидео

11:32

"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в УкраинеВидео

11:29

Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивятВидео

10:56

75% жертв приходится на казахское и татарское население: в разведке Британии сообщили о потерях РФ

10:43

Ольха и Нептун в деле: армия Украины бьет войска РФ на расстоянии 100-300 км – НаевВидео

10:16

Галкин поставил на место зарвавшихся россиянВидео

09:27

Украина может переломить ситуацию в Бахмуте: полковник ВСУ назвал два ключевых условияВидео

09:21

Россия не готова наступать из Беларуси и укрепляет позиции в Брянской и Курской областях – ГенштабВидео

08:33

Украинские пограничники пошли в контратаку в Бахмуте: уничтожена группа "вагнеровцев"

08:27

Повар Путина "собрался" в президенты Украины: Данилов резко ответил ПригожинуВидео

08:20

У человечества снова появилась надежда, и ее зовут "Украина"мнение

07:36

В Кремле началась борьба "элит", Путин потерял контроль над пропагандой – ISWВидео

Реклама
06:20

Зачем Лукашенко ввел смертную казнь для чиновниковмнение

05:00

Откроет дорогу на Краматорск и Славянск: полковник рассказал, что будет после падения БахмутаВидео

03:55

Военное руководство рассматривает варианты маневренной обороны в Бахмуте - полковник ИльницкийВидео

03:20

Чем Лукашенко поможет оккупантам РФ: белорусский эксперт выдал неожиданный прогноз

03:20

Кулинарный шедевр за 15 минут: аппетитные булочки из 3 ингредиентов - рецепт закускиВидео

02:15

"Западные партнеры долго раскачиваются": полковник сказал, что нужно для перелома ситуации в БахмутеВидео

01:45

На радость поклонницам: звезда "Игры престолов" и "Аквамена" засветил аппетитную попку

01:35

Военный эксперт указал на четыре самых слабых звена русской армииВидео

00:51

Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

11 марта, суббота
23:49

Россиян охватила паника: у границ РФ пролетел ядерный бомбардировщик СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять