Букмекеры опустили Украину: на Евровидении 2023 резко изменили фаворита - она всем известна

В мае 2023 года в Ливерпуле состоится долгожданный международный песенный конкурс Евровидение. За последние несколько месяцев, по мнению букмекеров, Украина оставалась неизменным лидером.
Теперь шансы на победу резко упали. Группа TVORCHI оказалась на третьем месте в рейтинге букмекеров.
После того как стало известно, что певица Loreen вновь выступит на Евровидении, она резко поднялась на первое место в рейтинге.
Победительница Евровидения представила свой хит Tattoo, букмекеры дают ей 38% на победу.
На втором месте со значительным отрывом (14%) эпатажный финн Käärijä с чудаковатым Cha Cha Cha, украинцы TVORCHI со "стальным сердцем" (Heart of Steel) на третьем месте рейтинга с 13%.
Кто может выиграть Евровидение 2023
- Швеция, Loreen, Tattoo
- Käärijä, Cha Cha Cha
- Украина, TVORCHI, "Heart of Steel"
Песня Loreen, Tattoo для Евровидения
Когда пройдет Евровидение 2023
67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.
13 мая состоится грандиозный финал.
Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.
Что говорят группа TVORCHI об участии в Евровидении
Читайте также:
- Организаторы Евровидения-2023 представили слоган и логотип конкурса, навеянные Украиной
- На Евровидение-2023 от Чехии едет группа при участии россиянки и с песней про братские народы
- Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе