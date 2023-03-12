Букмекеры опустили Украину: на Евровидении 2023 резко изменили фаворита - она всем известна

У Евровидения 2023 теперь новый фаворит. Какая песня с большим отрывом претендует на победу.

Евровидение 2023 / ВВС, скриншот

В мае 2023 года в Ливерпуле состоится долгожданный международный песенный конкурс Евровидение. За последние несколько месяцев, по мнению букмекеров, Украина оставалась неизменным лидером.

Теперь шансы на победу резко упали. Группа TVORCHI оказалась на третьем месте в рейтинге букмекеров.

После того как стало известно, что певица Loreen вновь выступит на Евровидении, она резко поднялась на первое место в рейтинге.

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Победительница Евровидения представила свой хит Tattoo, букмекеры дают ей 38% на победу.

На втором месте со значительным отрывом (14%) эпатажный финн Käärijä с чудаковатым Cha Cha Cha, украинцы TVORCHI со "стальным сердцем" (Heart of Steel) на третьем месте рейтинга с 13%.

Кто может выиграть Евровидение 2023 / eurovisionworld.com

Кто может выиграть Евровидение 2023

Швеция, Loreen, Tattoo

Käärijä, Cha Cha Cha

Украина, TVORCHI, "Heart of Steel"

Песня Loreen, Tattoo для Евровидения

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.

Что говорят группа TVORCHI об участии в Евровидении

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