Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выбором

Телеведущие будут представлять страну на международном песенном конкурсе.

Евровидение-2023 / instagram.com/suspilne.eurovision

22 февраля организаторы Песенного конкурса Евровидение объявили ведущих и комментаторов шоу. Ими стали украинцы, певица Юлия Санина и украинский телеведущий Тимур Мирошниченко. Их британскими коллегами станут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клэр Суини.

По информации Суспильного, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023, который состоится на арене Liverpool в субботу, 13 мая.

Вместе с легендой Евровидения в Великобритании Грэмом Нортоном, всемирно известной британской актрисой и исполнительницей Ханной Веддингхэм и звездной телеведущей, певицей Алишей Диксон они проведут 67-й Песенный конкурс Евровидения-2023 перед 160-миллионной аудиторией со всего мира.

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The Hardkiss Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss/

"Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Британией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на высшем уровне", - поделилась Юлия Санина.

Тимур Мирошниченко станет корреспондентом шоу в Ливерпуле. Он будет появляться в видеовставках во время прямых эфиров, а также будет вещать прямо из эпицентра событий, украинской комментаторской кабины на арене Liverpool.

Тимур Мирошниченко / Суспільне

"Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особое событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо из Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами!", - рассказывает Тимур Мирошниченко.

Напомним, ранее стало известно о том, что музыкальный конкурс Евровидение состоится в Ливерпуле в мае 2023 года. Великобритания взяла на себя организацию и проведение состязания от имени Украины, как страны-победительницы в 2022 году.

На данный момент еще не усе страны представили своих участников, однако букмекеры уже активно принимают ставки и делают прогнозы о том, кому же достанется победа в этом году. Оценили они и шансы украинских артистов вновь привезти в страну заветный кубок.

Британская букмекерская компания Smarkets уже активно делится первыми подсчетами. В топ-5 стран входят Великобритания с вероятностью победы в 4.55%, и Финляндия - 10.2%. Лидерство букмекеры отдают Норвегии, Швеции и Украине.

Ранее стало известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Музыканты ранее уже принимали участие в отборе, однако тогда уступили победу Go_A.

Меж тем украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выбор судей - он посчитал тернопольский дуэт недостаточно сильным и неконкурентоспособным.

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