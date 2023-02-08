УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

На Евровидение-2023 от Чехии едет группа при участии россиянки и с песней про братские народы

8 февраля 2023, 12:24
"Сладкий привкус культурной апроприации", - так охарактеризовали песню группы Vesna украинцы, помочь которым артисты якобы хотят.
Группа Vesna
Группа Vesna представит Чехию на Евровидении-2023 / instagram.com/vesna__music

Музыкальный конкурс Евровидение-2023 состоится только в мае, а новые скандалы уже набирают обороты. На днях Чехия представила артистов, который будут бороться за победу в Ливерпуле.

Ими стала девичья группа Vesna, среди участниц которой оказалась россиянка по имени Алеся Очеповская, сообщает Суспільне. В социальных сетях девушка осуждает войну в Украине, развязанную ее родной страной, и активно выступает с поддержкой Украины. Впрочем, сам факт того, что российский исполнитель все же примет участие в Евровидении вызвала у украинской общественности массу вопросов.

Еще больше вопросов добавила песня, с которой Vesna планирует выступить в Ливерпуле. Трек My Sister’s Crown (Корона моей сестры) исполняется на четырех языках: чешском, болгарском, английском и украинском, и начинается с рассказа о странах-сестрах в "славянском" королевстве. И хоть артистки посвящают свою песню Украине и ее сражению за независимость, поддержка темы о "сестринстве/братстве" со страной-агрессором, которая стала одной из главных нарративов роспропаганды, многим показалась возмутительной.

Сама группа рассказывает о своей песне в Twitter следующее: "Мы решили сделать художественный выбор, чтобы отдать должное нашей родной сестре – Украине. Поэтому припев песни поется на украинском языке. Поскольку сейчас Украина переживает очень непростое время, мы хотим выразить нашу откровенную поддержку Украины. ... Сестринство всегда было для нас важным. Поскольку мы разделяем узы сострадания, солидарности и поддержки, которые хотим распространить на остальной мир, мы твердо верим, что женщины имеют естественную потребность как в любви, так и в безопасности".

Корона, по утверждениям Vesna, символизирует суверенитет, который необходим для гармоничного развития страны в целом, и каждого ее жителя в частности.

В комментариях к посту представительницам Чехии на Евровидении-2023 жестко указали, почему сейчас подобная риторика, которую они воспевают в своей песне, преступна:

"Люблю когда русские поют украинские песни. Сладкий ностальгический привкус культурной апроприации и игнорирование актуального сегодняшнего контекста, в котором украинцам приходится жить каждый день".

"Сестринство: угнетатель и колонизатор, использующий язык жертв во время геноцида, утверждающий, что мы сестры. Конечно, Россия убивает нас, используя тот же аргумент. Знаешь, мы просто запутались, мы с россией братья".

"Забавно, как вы притворяетесь, что поддерживаете Украину, и в то же время удобно игнорируете каждого украинца в треде, который объясняет, что идея славянского сестринства пахнет российскими имперскими нарративами, которые в настоящее время используются для оправдания геноцида украинцев, и поэтому глубоко оскорбительны".

"Когда вы говорите: "Украина переживает испытания" вместо "Россия вторглась в Украину", вы надеетесь, что ваша русская коллега не попадет в тюрьму за признание войны? Или вы просто очередные "все сложно и правды мы не знаем"?"

"Избегая слов "российская война против Украины", "российское полномасштабное вторжение", говоря о "славянском сестринстве" - вы на российском телевидении что ли? Авторы Кремля написали письмо для вас? Самое отвратительное - что вы манипулируете аудиторией словами "любовь", "сопереживание", "солидарность".

"Я как украинец хочу поскорее забыть об этой песне. Вы поете о сестринстве, что является удобным посланием, особенно когда русские используют этот нарратив о братстве для атаки. Вы так хотели поддержать, что даже не учли этот факт".

Ранее стало известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Музыканты ранее уже принимали участие в отборе, однако тогда уступили победу Go_A.

Меж тем украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выбор судей - он посчитал тернопольский дуэт недостаточно сильным и неконкурентоспособным.

Другие новости:

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:31

Наступление России в Харьковской области не исключено: в ОВА рассказали, где усилился враг

12:24

На Евровидение-2023 от Чехии едет группа при участии россиянки и с песней про братские народыВидео

12:23

Управляемые ракеты, Gepard и Pioneer: что Германия предоставит Украине до конца февраляВидео

12:20

Британия передаст Украине вооружение дальнего действия – Sky News

12:20

Склеить не получится, но можно предотвратить: как остановить сечение волосВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:18

Иммунитет от мобилизации: кому в Украине могут аннулировать повесткиВидео

11:48

На войне погиб молодой украинский ученый: его считали пропавшим без вести с апреля

11:47

Если слабый Wi-Fi: как за 10 минут выжать из роутера максимум

11:47

Кличко встретился с новым министром обороны Германии: будет и вооружение, и экономическая помощь

Реклама
11:45

Лишний вес, морщины и другие "неприятности": как высыпаться каждый день и остановить старение

11:43

Британия научит летчиков ВС ВСУ летать на истребителях НАТО – Офис СунакаВидео

11:15

После пули в голову умер российский неонацист Мангушев, который кичился черепом "бойца из Азовстали"Видео

10:49

Мишленовские повара замачивают мясо в секретном ингредиенте: супер-трюк, который приведет в восторгВидео

10:47

Россию после поражения в войне ждет новый удар: Гудков назвал страны, которые потребуют территорийВидео

10:41

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:39

Сегодня президент Зеленский посетит Великобританию - Sky News

10:24

"Косил" под Александра Невского: ВСУ ликвидировали российского майора-хвастуна

10:00

Как легко пересадить кактус: пошаговая инструкцияВидео

09:59

Почему кошки постоянно спят и нужно ли это пресекатьВидео

09:46

"Не бойся, папа рядом": маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами в СирииВидео

Реклама
09:25

Войска РФ могут пойти в наступление на северо-востоке от Харькова или с юга Запорожья – ДаниловВидео

09:12

"Торговка арбузами": постаревшую Королёву в ночнушке перепутали с ДолинойВидео

09:01

Распад России гарантированно произойдетмнение

08:40

Россия не добьется прорыва в наступлении, даже если она собрала 200-300 тысяч войск – ХоджесВидео

08:32

"После этого все упадет": Ходжес назвал ключ к победе Украины в войнеВидео

07:56

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800 человек

07:50

Истребители F-16 с МиГ-29 для Украины: Польша может дать самолеты, но при одном условииВидео

07:30

Гороскоп на сегодня 8 февраля 2023: Тельцам – планы, Ракам – неожиданный доход

07:24

Большое наступление обречено на провал, у РФ нет достаточной боевой мощи - ISW

06:43

"Мы будем стоять столько, сколько нужно": Байден заявил о поддержке Украины перед Конгрессом СШАВидео

06:20

Почему так медленно Украина получает вооружениемнение

05:50

Что нужно сделать, чтобы вишня плодоносила: простая схема для богатого урожая

04:59

Путина может "бросить" его же элита: оппозиционер назвал вероятные сценарии смены власти в РФВидео

04:00

Фаворитка Топольского из последнего "Холостяка" беременнаВидео

03:40

Военный эксперт спрогнозировал, куда именно враги будут наносить новые ударыВидео

03:20

Чтобы не было стыдно поставить перед гостями: 5 экспресс-способов, как отмыть налет от чая в чашке

02:42

"Вызывайте санитаров": Волочкова показала, что вытворяет Джигурда у нее домаВидео

02:10

Сулит разлуку и безденежье: почему нельзя дарить полотенца

01:30

Эмили Ратаковски заплевали моралисты за фото в стиле ню - в ответ модель разделась догола

01:15

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: число жертв резко возрослоВидео

Реклама
00:15

Что нельзя носить после 30 лет: 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной

07 февраля, вторник
23:45

Харьков под обстрелом: в городе прозвучало 6 мощных взрывов, место прилета пылаетВидео

23:22

"Расслабляться еще рано": РФ продолжает готовится к наступлению - ДаниловВидео

22:56

Качок в стрингах: MamaRika поиграла мускулами в соблазнительном нижнем белье

22:53

Путин готовит "сумасшедшие вещи" на 24 февраля: РФ поставила на карту все – экспертВидео

22:38

"Мир без Путина был бы лучше": в Германии опустили президента РФ и сделали предупреждениеВидео

22:14

"Уехали - тогда молчите": скандальный путинист Кучера резко обратился к Пугачевой и ГалкинуВидео

22:10

Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

22:04

Превзойдут Т-64 и Т-72: Жданов описал преимущества танков Leopard 1A5, которые получит УкраинаВидео

21:44

Актеры из "Игры престолов" скоро станут родителямиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять