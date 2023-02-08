На Евровидение-2023 от Чехии едет группа при участии россиянки и с песней про братские народы

"Сладкий привкус культурной апроприации", - так охарактеризовали песню группы Vesna украинцы, помочь которым артисты якобы хотят.

Группа Vesna представит Чехию на Евровидении-2023 / instagram.com/vesna__music

Музыкальный конкурс Евровидение-2023 состоится только в мае, а новые скандалы уже набирают обороты. На днях Чехия представила артистов, который будут бороться за победу в Ливерпуле.

Ими стала девичья группа Vesna, среди участниц которой оказалась россиянка по имени Алеся Очеповская, сообщает Суспільне. В социальных сетях девушка осуждает войну в Украине, развязанную ее родной страной, и активно выступает с поддержкой Украины. Впрочем, сам факт того, что российский исполнитель все же примет участие в Евровидении вызвала у украинской общественности массу вопросов.

Еще больше вопросов добавила песня, с которой Vesna планирует выступить в Ливерпуле. Трек My Sister’s Crown (Корона моей сестры) исполняется на четырех языках: чешском, болгарском, английском и украинском, и начинается с рассказа о странах-сестрах в "славянском" королевстве. И хоть артистки посвящают свою песню Украине и ее сражению за независимость, поддержка темы о "сестринстве/братстве" со страной-агрессором, которая стала одной из главных нарративов роспропаганды, многим показалась возмутительной.

Сама группа рассказывает о своей песне в Twitter следующее: "Мы решили сделать художественный выбор, чтобы отдать должное нашей родной сестре – Украине. Поэтому припев песни поется на украинском языке. Поскольку сейчас Украина переживает очень непростое время, мы хотим выразить нашу откровенную поддержку Украины. ... Сестринство всегда было для нас важным. Поскольку мы разделяем узы сострадания, солидарности и поддержки, которые хотим распространить на остальной мир, мы твердо верим, что женщины имеют естественную потребность как в любви, так и в безопасности".

Корона, по утверждениям Vesna, символизирует суверенитет, который необходим для гармоничного развития страны в целом, и каждого ее жителя в частности.

Greetings to all of you fans from all around the world. Thank you for your support #chooseloveoverpowerpic.twitter.com/zv7mzzgJGd — VESNA (@vesna__music) January 31, 2023

В комментариях к посту представительницам Чехии на Евровидении-2023 жестко указали, почему сейчас подобная риторика, которую они воспевают в своей песне, преступна:

"Люблю когда русские поют украинские песни. Сладкий ностальгический привкус культурной апроприации и игнорирование актуального сегодняшнего контекста, в котором украинцам приходится жить каждый день".

"Сестринство: угнетатель и колонизатор, использующий язык жертв во время геноцида, утверждающий, что мы сестры. Конечно, Россия убивает нас, используя тот же аргумент. Знаешь, мы просто запутались, мы с россией братья".

"Забавно, как вы притворяетесь, что поддерживаете Украину, и в то же время удобно игнорируете каждого украинца в треде, который объясняет, что идея славянского сестринства пахнет российскими имперскими нарративами, которые в настоящее время используются для оправдания геноцида украинцев, и поэтому глубоко оскорбительны".

"Когда вы говорите: "Украина переживает испытания" вместо "Россия вторглась в Украину", вы надеетесь, что ваша русская коллега не попадет в тюрьму за признание войны? Или вы просто очередные "все сложно и правды мы не знаем"?"

"Избегая слов "российская война против Украины", "российское полномасштабное вторжение", говоря о "славянском сестринстве" - вы на российском телевидении что ли? Авторы Кремля написали письмо для вас? Самое отвратительное - что вы манипулируете аудиторией словами "любовь", "сопереживание", "солидарность".

"Я как украинец хочу поскорее забыть об этой песне. Вы поете о сестринстве, что является удобным посланием, особенно когда русские используют этот нарратив о братстве для атаки. Вы так хотели поддержать, что даже не учли этот факт".

Ранее стало известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Музыканты ранее уже принимали участие в отборе, однако тогда уступили победу Go_A.

Меж тем украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выбор судей - он посчитал тернопольский дуэт недостаточно сильным и неконкурентоспособным.

Другие новости: