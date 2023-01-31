Организаторы Евровидения-2023 представили слоган и логотип конкурса, навеянные Украиной

Акцент был сделан на единение, которое и является главной миссией песенного конкурса Евровидение.

Евровидение-2023 - организаторы представили проукраинские лого и слоган / instagram.com/eurovision

Международный музыкальный конкурс Евровидение в 2023 году состоится в Ливерпуле - несмотря на то, что в 2022 году победу одержали Kalush Orchestra из Украины, нашу страну из-за полномасштабной войны сочли недостаточно безопасной для проведения мероприятия такого масштаба.

Англия, чей участник занял второе место, приняла на себя обязательство организовать Евровидение, но с учетом национальных особенностей и творческих идей Украины. Так недавно на официальном сайте Евровидения появилась новость о том, что завершилась разработка индивидуального логотипа для конкурса в 2023 году.

Главным символом Евровидения в Ливерпуле станет "кардиограмма" из разноцветных сердец разных размеров, которые пульсируют в такт музыке. Цветовая гамма подобрана в соответствии с оттенками национальных флагов Англии и Украины - розово-красный, желтый, голубой и темно-синий.

"Вдохновленные флагами Украины и Великобритании, используемые цвета призваны отразить радость и разнообразие конкурса. Красочный эффект ЭКГ (электрокардиограммы) создает цепочку сердец, каждое из которых реагирует на ритм и звук, чтобы проиллюстрировать коллективное бьющееся сердце всех участников Евровидения и зрителей", - рассказывают организаторы.

Над созданием лого работали британское агентство Superunion и украинская креативная студия Starlight Creative. На официальной странице Евровидения в Instagram цветовая гамма и лого были представлены в ролике под победную песню Kalush Orchestra - Stefania.

Что же касается слогана, то и тут организаторы постарались сделать акцент на единении, которое в конечном итоге и является главной целью Евровидения. Слоган музыкального конкурса в 2023 году будет звучать так: "United by Music - Объединены музыкой".

"Новый слоган демонстрирует уникальное партнерство между Соединенным Королевством, Украиной и городом-организатором Ливерпулем, направленное на то, чтобы донести песенный конкурс Евровидение до публики по всему миру, а также невероятную силу музыки, объединяющую сообщества", - считают организаторы музыкального состязания.

Евровидение-2023 - организаторы представили проукраинские лого и слоган / instagram.com/eurovision

Ранее стало известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Музыканты ранее уже принимали участие в отборе, однако тогда уступили победу Go_A.

Меж тем украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выбор судей - он посчитал тернопольский дуэт недостаточно сильным и неконкурентоспособным.

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