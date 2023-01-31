УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Организаторы Евровидения-2023 представили слоган и логотип конкурса, навеянные Украиной

31 января 2023, 18:59
Акцент был сделан на единение, которое и является главной миссией песенного конкурса Евровидение.
Евровидение-2023
Евровидение-2023 - организаторы представили проукраинские лого и слоган / instagram.com/eurovision

Международный музыкальный конкурс Евровидение в 2023 году состоится в Ливерпуле - несмотря на то, что в 2022 году победу одержали Kalush Orchestra из Украины, нашу страну из-за полномасштабной войны сочли недостаточно безопасной для проведения мероприятия такого масштаба.

Англия, чей участник занял второе место, приняла на себя обязательство организовать Евровидение, но с учетом национальных особенностей и творческих идей Украины. Так недавно на официальном сайте Евровидения появилась новость о том, что завершилась разработка индивидуального логотипа для конкурса в 2023 году.

Главным символом Евровидения в Ливерпуле станет "кардиограмма" из разноцветных сердец разных размеров, которые пульсируют в такт музыке. Цветовая гамма подобрана в соответствии с оттенками национальных флагов Англии и Украины - розово-красный, желтый, голубой и темно-синий.

"Вдохновленные флагами Украины и Великобритании, используемые цвета призваны отразить радость и разнообразие конкурса. Красочный эффект ЭКГ (электрокардиограммы) создает цепочку сердец, каждое из которых реагирует на ритм и звук, чтобы проиллюстрировать коллективное бьющееся сердце всех участников Евровидения и зрителей", - рассказывают организаторы.

Над созданием лого работали британское агентство Superunion и украинская креативная студия Starlight Creative. На официальной странице Евровидения в Instagram цветовая гамма и лого были представлены в ролике под победную песню Kalush Orchestra - Stefania.

Что же касается слогана, то и тут организаторы постарались сделать акцент на единении, которое в конечном итоге и является главной целью Евровидения. Слоган музыкального конкурса в 2023 году будет звучать так: "United by Music - Объединены музыкой".

"Новый слоган демонстрирует уникальное партнерство между Соединенным Королевством, Украиной и городом-организатором Ливерпулем, направленное на то, чтобы донести песенный конкурс Евровидение до публики по всему миру, а также невероятную силу музыки, объединяющую сообщества", - считают организаторы музыкального состязания.

Евровидение-2023
Евровидение-2023 - организаторы представили проукраинские лого и слоган / instagram.com/eurovision

Ранее стало известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Музыканты ранее уже принимали участие в отборе, однако тогда уступили победу Go_A.

Меж тем украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выбор судей - он посчитал тернопольский дуэт недостаточно сильным и неконкурентоспособным.

Другие новости:

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

В Украине ответили на резкий отказ Байдена об истребителях для ВСУ

19:20

Россия хочет устроить Бахмут по всей линии фронтамнение

19:16

"Никогда не бывает достаточно": военный сказал, сможет ли Украина отбить атаки РФВидео

19:07

Что сделать, чтобы ногам было тепло зимой: 6 волшебно простых способов сохранить здоровье

19:07

Племянник Майкла Джексона сыграет его в фильме от продюсера "Богемской рапсодии"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:03

Красивый нюдовый маникюр 2023: 5 несравненных вариантов, которые вскружат голову многимФото

18:59

Организаторы Евровидения-2023 представили слоган и логотип конкурса, навеянные УкраинойВидео

18:38

Пикалов рассмешил старой историей, как Зеленский поздравлял его с днем рождения

18:32

Не только Донбасс: в ВСУ назвали регионы, которые находятся в опасности из-за наступления РФВидео

Реклама
18:22

Их было минимум 10: Буданов рассказал о жестких попытках покушения на него - The Washington PostВидео

18:21

Россия стягивает ресурсы: военный ВСУ откровенно рассказал, что происходит в УгледареВидео

18:08

Австрия и Венгрия договорились не присылать оружие Украине

18:05

"Стоит запастись терпением": астролог предупредил о стрессовом полнолунии 5 февраляВидео

17:52

Уклонение от мобилизации: юристы рассказали, что грозит "отказникам"Видео

17:45

Когда и куда стоит поехать, а куда - не стоит: гороскоп путешествий на февраль от Влада РоссаВидео

17:42

РосСМИ "наврали" об инфаркте: певец Игорь Николаев срочно вышел на связь из больницыВидео

17:29

"Пусть бегут, пока Крымский мост цел": военный ВСУ спрогнозировал, чем завершится наступление РФВидео

17:23

Против Мэрилина Мэнсона подали новый иск об изнасиловании юной фанатки

17:19

Заключенному Михаилу Ефремову пророчат участие в войне в Украине в составе ЧВК

17:03

Достигают фантастических высот в жизни: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успех

Реклама
16:56

От Leopard до Abrams: Кулеба назвал число танков в первой волне помощи УкраинеВидео

16:52

Жизнь без туалетной бумаги: почему в СССР не хотели ею пользоваться

16:51

Снегопад, вьюга и морозище в Украине: синоптик назвала дату новой атаки циклонаВидео

16:36

"Прям как Уэнсдей!": Павлиашвили показал необычную дочь

16:19

6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше их убрать

16:07

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

16:01

РФ "хватает снарядов и техники": эксперт спрогнозировал сроки наступления оккупантовВидео

16:01

Эксперт назвал месяц, когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлениюВидео

15:46

"Сделать РФ зависимой от Крымского моста": экс-глава ЦРУ назвал сценарий освобождения КрымаВидео

15:40

Не только для красоты: зачем нужно ставить кактус возле компьютера

15:18

Полная противоположность Уэнздей: Дженна Ортега засветила глубокое декольте в кружевной сорочке

15:13

Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильноВидео

15:13

Оккупанты сгорели в авто: в Крыму партизаны уничтожили двоих офицеров РосгвардииВидео

15:13

Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине истребители и ракеты ATACMS

15:01

Ударилась в религию и исчезла с экранов: как выглядит звезда "Не родись красивой"

14:50

Россия может пойти в новое наступление на Донбассе до 24 февраля, у нее нет выбора – Сазонов

14:40

Пол будет сиять: как правильно мыть паркет, чтобы не испортить его

14:38

Мобилизация в ВСУ: с какими болезнями наверняка не призовут в армиюВидео

14:29

"Закладывают взрывчатку": в РФ есть люди, которые работают на Украину – начальник ГУРВидео

14:25

Гороскоп на февраль 2023 года для Близнецов: астролог назвала самые прибыльные дни месяца

Реклама
14:14

Светлана Тарабарова раскрыла пол будущего ребенка на трогательном домашнем видеоВидео

14:13

Подружка Остапчука разделась до трусовВидео

13:45

ВИЧ-эксперименты над ВСУ: в русской армии выдали новый нелепый фейкВидео

13:35

От формы толстянки зависит уровень дохода: как правильно формировать крону у денежного дереваВидео

13:34

Андрей Данилко собрался в Москву и рассказал, что сделает там в первую очередь

13:21

"Штирлицы" зодиакального круга: 5 знаков Зодиака, которые не умеют любить

13:10

"Пока Путин во главе РФ, будет идти война": Запад может сделать Россию безопасной для мира – историкВидео

12:57

Гороскоп на завтра 1 февраля: Козерогу – корыстные люди, Скорпиону – предательство на работеВидео

12:50

Популярный российский певец загремел в больницу с инфарктом

12:42

Любителям котов на заметку: как избавиться от запаха четырехлапого в доме

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять